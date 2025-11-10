Parte médico de Maxi Meza: se conoció cuánto tiempo de recuperación tendrá tras la lesión en el Superclásico

El mediocampista de River fue reemplazado por Matías Galarza Fonda a los 30 minutos del primer tiempo en el 0-2 ante Boca en La Bombonera.

Maximiliano Meza. Foto: X @RiverPlate

El Superclásico fue un baldazo de agua fría para River. Además del 0-2 en contra, Maximiliano Meza sufrió una fuerte lesión en la rodilla izquierda que lo dejará al menos tres meses fuera de las canchas. Según el parte médico, el mediocampista tuvo una avulsión del tendón rotuliano, por lo que requerirá cirugía.

La lesión tuvo lugar a los 30 minutos del primer tiempo en La Bombonera. De manera fortuita y sin contacto con un rival, Meza cayó al suelo cuando fue a disputar la pelota.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/11/10/672583.mp4

El futbolista del “Millonario” fue retirado entre lágrimas y gestos de dolor, mientras los médicos de River anticipaban la gravedad del cuadro en una zona en la que venía recuperándose de molestias previas.

Quién reemplaza a Maxi Meza en River

Con esta baja, el conjunto de Núñez deberá reorganizar su esquema mientras el volante inicia su rehabilitación. Galarza Fonda, Juanfer Quintero o Nacho Fernández podrían ser sus reemplazantes en la última fecha ante Vélez.

Marcelo Gallardo y las dudas tras el Superclásico. Foto: EFE

Mientras tanto, en River se vive un clima de preocupación y cautela. La lesión de Meza se suma al mal sabor de boca que dejó la derrota en el Superclásico.

A la brevedad, en el club esperan que la operación se realice esta semana y que el jugador pueda comenzar cuanto antes una recuperación que demandará unos tres meses.