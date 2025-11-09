La tabla anual tras el triunfo de Boca en el Superclásico: qué necesita River para entrar a la Copa Libertadores 2026

La victoria del ‘Xeneize’ complicó las chances del ‘Millonario’ de jugar el próximo certamen continental. Ahora, deberá esperar por otros resultados o conseguir los tres puntos en la última fecha frente a Vélez Sarsfield en Liniers.

Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @AFA

Gracias al triunfo 2 a 0 ante River Plate en el Superclásico, Boca Juniors ingresó a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, a través de la tabla anual de la Liga Profesional, que suma los puntos obtenidos en el Torneo Apertura y Clausura 2025.

Con la victoria de este domingo contra el ‘Millonario’, el ‘Xeneize’ alcanzó los 59 puntos y le sacó 7 unidades de ventaja a su máximo rival, quien podría salir de los puestos de Pre Libertadores, si Argentinos Juniors o Deportivo Riestra consiguen un triunfo esta fecha.

Marcos Acuña; Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @RiverPlate

Además de Boca, el otro equipo clasificado a la Libertadores es Rosario Central (66). Teniendo en cuenta este panorama, a River le convendría que el ‘Xeneize’ o el ‘Canalla’ salgan campeones del Clausura. En ese caso, se liberaría un cupo y el tercer clasificado ingresaría directo.

Sin embargo, el ‘Millonario’ primera deberá seguir de reojo los partidos de Argentinos y Riestra, quienes este enfrentan a Belgrano de Córdoba e Independiente, respectivamente, ambos en condición de local. El empate dejaría a los tres equipos con un total de 52 puntos.

Sebastián Driussi; Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @RiverPlate

En la última fecha, la décimo sexta del Clausura, River visitará a Vélez Sarsfield en Liniers, mientras que Argentinos será visitante de Estudiantes de La Plata, y Riestra viajará a Mendoza para medirse ante Godoy Cruz Antonio Tomba, en una dramática definición copera.

Las posiciones del Torneo Clausura 2025 y la tabla anual