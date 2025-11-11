Boca lo puede ayudar: las tres opciones de River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario espera la última fecha del Torneo Clausura para avanzar de fase y asegurar su lugar en el torneo continental, al menos en el repechaje.

River, Marcelo Gallardo, Lucas Martínez Quarta. Foto: NA

River fue derrotado el pasado domingo ante Boca, en un duro golpe en sus aspiraciones por clasificar a la Copa Libertadores 2026. Como si fuera poco, Argentinos Juniors derrotó a Belgrano y lo desplazó a zona de Copa Sudamericana. De todos modos, al Millonario le quedan opciones para ingresar al principal torneo de Conmebol.

Cabe recordar que la tabla anual cuenta hasta la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, por lo que resta una jornada para saber gran parte de la suerte de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo. Foto: EFE

Más allá de su ubicación actual en la tabla, le quedan otros escenarios para decir presente en la próxima Libertadores. Uno de ellos, incluye a Boca, que lo podría ayudar de cara a la siguiente temporada.

Un punto a tener en cuenta es que River todavía depende de sí mismo, más allá de que el panorama es complejo.

Las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La primera opción de clasificación es a través de la tabla anual. Llega a la última fecha con 52 puntos, mientras que Argentinos tiene 54. Por esto, el Millonario debe vencer si o si a Vélez y esperar que el Bicho no derrote a Estudiantes de La Plata. En caso de que haya empate, River debe vencer por 2 goles de diferencia.

Así está la tabla anual a falta de una fecha. Foto: Promiedos

Otra alternativa es culminar en el 4° lugar en la tabla anual, aunque dependerá de otros equipos: si Rosario Central, Boca o Argentinos salen campeón liberarán un cupo, lo que los ayudaría.

Cabe mencionar que ambas posibilidades lo dejarían en la zona de repechaje, por lo que no entrarían directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A falta de una fecha, tanto Deportivo Riestra (vs Godoy Cruz) con 51 puntos como Racing (vs Newells) y San Lorenzo (vs Sarmiento) con 50 todavía pueden superar a River.

Marcelo Gallardo en el Superclásico. Foto: REUTERS

Por último, le queda salir campeón del Clausura 2025. En caso de que clasifique a los Playoffs y avance en las instancias de eliminación directa, puede sumar una estrella y también asegurar su lugar en Libertadores.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán cerrar el año de una manera óptima, tras una racha que tuvo caídas consecutivas y alejarse de los objetivos del segundo semestre.