La desilusión de Franco Colapinto tras el primer test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin:

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 completó este miércoles la primera jornada del test de pretemporada en Bahréin. Allí, Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas de la mañana tras sufrir unos problemas técnicos en su Alpine A526, que lo marginaron de la práctica durante una hora.

“No fue una mañana fluida para mí en el auto, un par de inconvenientes acortaron gran parte del programa que teníamos previsto”, confesó Colapinto, quien completó 28 vueltas, registró un mejor tiempo de 1m40s330 y terminó 18° en la clasificación combinada del día.

Franco Colapinto sufrió problemas técnicos en su Alpine A526. Foto: X @AlpineF1Team

A pesar de infortunio, el joven piloto argentino analizó la situación y se mostró optimista de cara al futuro: “Estas cosas pasan cuando estás en test, especialmente con un auto nuevo, y es importante que todos aprendamos y apliquemos soluciones para la próxima”.

“Será interesante poder exigir un poco más el auto aquí en Bahréin mientras seguimos desarrollando el paquete general”, indicó Colapinto, quien todavía no pudo explorar el límite del A526, ya que la jornada del miércoles estuvo orientada a validar sistemas y resolver fallas.

Franco Colapinto registró un mejor tiempo de 1m40s330 y terminó 18°. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El pilarense volverá a subirse al monoplaza el próximo viernes, cuando ocupe la butaca a tiempo completo, mientras que Pierre Gasly lo hará este jueves. Teniendo en cuenta esto, Franco señaló que “trabajará junto al equipo mañana para seguir de cerca todos los detalles”.

¿Quién fue el piloto más rápido del primer test en Bahréin?

El vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), firmó el mejor tiempo (1:34.669) en la primera jornada de los segundos test de pretemporada en Bahréin, superando por centésimas de segundo al tetracampeón con Red Bull, el neerlandés Max Verstappen (1:34.798).

Verstappen, que había firmado el mejor tiempo de la mañana con 1:35.433, fue el primero en salir en la sesión de tarde. El piloto oriundo de Hasselt (Bélgica) fue el segundo más rápido en el turno vespertino (1:34.798), mejorando su registro matinal detrás del británico Norris.

Lando Norris fue el piloto más rápido de la primera jornada de práctica en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El tercer mejor tiempo de la jornada fue el de Charles Leclerc (1:35.190), que relevó por la tarde a Lewis Hamilton a los mandos del Ferrari. La escudería italiana ya había estado entre las mejores en las pruebas de Barcelona-Cataluña (España) a finales de enero.

Entre los pilotos latinos, el mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo su estrenó durante la tarde. Su tiempo con el Cadillac (1:38.828, el decimocuarto del día) fue mejor que el de su compañero de equipo, Valtteri Bottas (1:39.150), en la sesión de la mañana.

Max Verstappen fue el segundo piloto más veloz detrás de Lando Norris. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Los test de pretemporada tendrán lugar en Bahréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Serán las últimas pruebas antes del comienzo oficial de la temporada: el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Fórmula 1: los días y horarios de los test de pretemporada en Bahréin

Días: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero

Horarios:

04:00 a 13:00 horas (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay)

03:00 a 12:00 horas (Bolivia y Venezuela)

02:00 a 11:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

01:00 a 10:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua)

Transmisión: