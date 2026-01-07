Cambios en la Fórmula 1: cómo funcionará el nuevo sistema de clasificación tras la llegada de Cadillac en 2026

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @F1

El domingo 8 de marzo comenzará nuevamente la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. A la espera de dicha fecha, la máxima categoría del automovilismo detalló el novedoso sistema de clasificación tras el ingreso de la escudería Cadillac para 2026.

Luego de la inclusión de la marca estadounidense, ahora serán 22 los monoplazas, a diferencia de los habituales 20. En este contexto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) indicó que mantendrá el tradicional formato de clasificación, que se divide en Q1, Q2 y Q3.

Seis autos serán eliminados durante las tandas de clasificación de Q3 y Q2 durante la temporada 2026. Foto: X @F1

Según el reglamento de la FIA en su sección B (punto B2.4 “Sesión de clasificación para carrera”), a partir del próximo años, serán seis los autos eliminados tras la finalización de cada tanda de clasificación (Q3 y Q2). Anteriormente, eran solo cinco los eliminados.

El reglamento precisa que, aunque el procedimiento habitual está diseñado para veinte vehículos, una cláusula de escala contempla este ajuste cuando la cifra asciende a 22: “Si veintidós (22) autos son elegibles, seis (6) serán eliminados después del Q1 y Q2”. Así, se mantendrán los 10 participantes en Q3.

Una cláusula de escala contempla este ajuste cuando la cifra asciende a 22. Foto: X @F1

Con esta modificación, la fase de clasificación mantendrá sus intervalos habituales: Q1 se disputará durante 18 minutos y participarán los 22 pilotos, de los cuales seis serán eliminados para definir las posiciones de la P17 a P22.

Los 16 restantes accederán a Q2, que durará 15 minutos, con otros seis autos eliminados, ordenando a quienes se ubiquen entre la P11 y P16. Finalmente, solo los 10 más veloces competirán por la pole position en una Q3 de 12 minutos. El intervalo en las dos primeras tandas será de seis minutos, y ocho en la última.

El formato de clasificación para la carrera sprint de la Fórmula 1

En la sesión SQ1, los 22 participantes dispondrán de 12 minutos y deberán emplear un juego nuevo de compuesto medio; seis quedarán eliminados, y el resto avanzará a SQ2, de 10 minutos y mismas condiciones de neumáticos. Luego de eliminarse otros seis, los 10 más rápidos definirán la parrilla de la sprint en un último tramo de 8 minutos, esta vez con gomas blandas nuevas.

Los 10 más rápidos definirán la parrilla de la sprint en un último tramo de 8 minutos. Foto: X @F1

La FIA indicó que este rediseño del sistema no constituye una revolución de la clasificación, ya que permanece intacta la esencia de la competencia. El cambio se limita a incrementar la cantidad de eliminados tras las dos primeras fases para mantener la agilidad y justicia en el acceso al tramo final.

