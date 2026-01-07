Cambios en la Fórmula 1: cómo funcionará el nuevo sistema de clasificación tras la llegada de Cadillac en 2026
El domingo 8 de marzo comenzará nuevamente la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. A la espera de dicha fecha, la máxima categoría del automovilismo detalló el novedoso sistema de clasificación tras el ingreso de la escudería Cadillac para 2026.
Luego de la inclusión de la marca estadounidense, ahora serán 22 los monoplazas, a diferencia de los habituales 20. En este contexto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) indicó que mantendrá el tradicional formato de clasificación, que se divide en Q1, Q2 y Q3.
Según el reglamento de la FIA en su sección B (punto B2.4 “Sesión de clasificación para carrera”), a partir del próximo años, serán seis los autos eliminados tras la finalización de cada tanda de clasificación (Q3 y Q2). Anteriormente, eran solo cinco los eliminados.
El reglamento precisa que, aunque el procedimiento habitual está diseñado para veinte vehículos, una cláusula de escala contempla este ajuste cuando la cifra asciende a 22: “Si veintidós (22) autos son elegibles, seis (6) serán eliminados después del Q1 y Q2”. Así, se mantendrán los 10 participantes en Q3.
Con esta modificación, la fase de clasificación mantendrá sus intervalos habituales: Q1 se disputará durante 18 minutos y participarán los 22 pilotos, de los cuales seis serán eliminados para definir las posiciones de la P17 a P22.
Los 16 restantes accederán a Q2, que durará 15 minutos, con otros seis autos eliminados, ordenando a quienes se ubiquen entre la P11 y P16. Finalmente, solo los 10 más veloces competirán por la pole position en una Q3 de 12 minutos. El intervalo en las dos primeras tandas será de seis minutos, y ocho en la última.
El formato de clasificación para la carrera sprint de la Fórmula 1
En la sesión SQ1, los 22 participantes dispondrán de 12 minutos y deberán emplear un juego nuevo de compuesto medio; seis quedarán eliminados, y el resto avanzará a SQ2, de 10 minutos y mismas condiciones de neumáticos. Luego de eliminarse otros seis, los 10 más rápidos definirán la parrilla de la sprint en un último tramo de 8 minutos, esta vez con gomas blandas nuevas.
La FIA indicó que este rediseño del sistema no constituye una revolución de la clasificación, ya que permanece intacta la esencia de la competencia. El cambio se limita a incrementar la cantidad de eliminados tras las dos primeras fases para mantener la agilidad y justicia en el acceso al tramo final.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00