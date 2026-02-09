El Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La fanáticos de la Fórmula 1 ya conocen el diseño de los 22 monoplazas que correrán durante la próxima temporada, ya que Cadillac, McLaren (el vigente campeón del Mundial de Constructores y Pilotos) y Aston Martin presentaron este lunes sus nuevos coches para competir en 2026.

El primero de ellos fue Cadillac, la marca estadounidense de autos lujosos presentó su monoplaza durante la noche del Super Bowl, la final de NFL. La flamante firma de F1 reveló su diseño a través de un video de un minuto que causó mucha polémica por un supuesto “plagio visual”.

El Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

A pesar del escándalo generado, el nuevo monoplaza de Cadillac cautivó a los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo por su agresivo y arriesgado proyecto, con color negro (lado derecho) y blanco (lado izquierdo), en los pontones laterales del novedoso vehículo.

El monoplaza que conducirá Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas durante 2026 tiene como sponsor principal a TWG, un holding multinacional estadounidense con sedes en Chicago y Nueva York. También, se encuentran: Claro, IFS, Jim Beam, Tenneco y Tommy Hilfiger.

La desilusión de los fanáticos de la Fórmula 1 con McLaren

El vigente campeón del Mundial de Constructores y Pilotos no arriesgó y mantuvo un diseño muy similar al de 2025, con un predominante color naranja en todo el monoplaza y una franja diagonal negra sobre el motor. También, mantuvo el llamativo sponsor de Google en los tapacubos.

El McLaren MCL40 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La escudería británica, con sede en Woking, defenderá el doble título con sus grandes pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes pelearon cara a cara por el título de Pilotos que, también, tuvo como gran aspirante al tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull).

Aston Martin depositó su ilusión en Adrian Newey para 2026

Aston Martin viene de temporadas lejos de los flashes de la Fórmula 1. Por este motivo, la marca británica encabezada por el multimillonario Lawrence Stroll depositó toda su confianza e ilusión en Adrian Newey, el exitoso ingeniero que desarrolló el fiable y novedoso AMR26.

El Aston Martin AMR26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Al igual que McLaren, los fanáticos no fueron sorprendidos por el diseño del monoplaza, ya que es muy parecido al de años anteriores. Sin embargo, toda la fe está depositada en la aerodinámica y velocidad que tendrá el Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll durante 2026.

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 durante 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes : George Russell y Kimi Antonelli.

Red Bull : Max Verstappen y Isack Hadjar.

Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams : Carlos Sainz y Alexander Albon.

Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas : Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Los números que llevarán los 22 pilotos de la F1 en 2026