Allanaron la casa de un jugador de primera por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

El allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Unión de Santa Fe. Foto: Instagram/clubaunion

Cristian Tarragona, delantero del equipo Unión de Santa Fe, fue allanado este jueves en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según trascendió en las últimas horas, el allanamiento en su hogar se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que viven en el lugar y estaba a punto de irse al entrenamiento.

Cristian Tarragona, delantero en Unión de Santa Fe. Foto: NA.

Si bien no hubo detenidos, se secuestraron un DVR, un módem Wi-Fi, tres tablets, dos consolas PlayStation, dos consolas Nintendo y gamer, una consola de mano, una consola digital, dos pendrives, cuatro tarjetas SD, un teléfono celular, tres iPhone, una tablet iPad, tres relojes Apple Watch y dos iPad adicionales.

Por su parte, Rolando Galfrascoli, director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó: “Se realiza primero una etapa de análisis de datos externos, informáticos, y de los dispositivos que generaron la alerta”.

Y agregó: “Luego se lleva a cabo un trabajo de investigación interna con los elementos secuestrados. De allí suelen surgir contactos, relaciones o situaciones que pueden derivar en responsabilidades penales de otras personas”.

Quién es Cristian Tarragona

Cristian Tarragona llegó a Unión de Santa Fe con contrato libre, tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba, y firmó contrato hasta diciembre de 2026.

El futbolista de 34 había llegado a Talleres en agosto de 2024, también como jugador libre después de su paso por San Lorenzo. En el equipo de Córdoba había jugado 38 partidos, convirtió 5 goles y salió campeón de la Supercopa Internacional.

Cristian Tarragona, delantero en Unión de Santa Fe. Foto: FotoBaires

A lo largo de los años, Tarragona jugó en Vélez, Gimnasia La Plata, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear, Arsenal y el Atlante de México, entre otros equipos.