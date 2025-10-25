Tras la eliminación en Copa Argentina, ¿cuáles son los únicos dos caminos que tiene River para clasificarse a la Libertadores 2026?

Se le agotan las chances a los dirigidos por el “Muñeco” Gallardo para ir al torneo continental más importante del año próximo.

Marcelo Gallardo preocupado ante el presente de River.

River Plate sufrió una dura eliminación este viernes a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Además del revés que significa haber quedado fuera de este torneo que otorga una estrella más, los dirigidos por Marcelo Gallardo dejaron pasar una chance concreta de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026.

Es que el campeón de la próxima Copa Argentina, que saldrá entre el mencionado equipo mendocino y Argentinos Juniors tendrá el boleto asegurado para el máximo torneo continental de Sudamérica.

River Plate busca clasificar a la Copa Libertadores 2026. Foto: X @RiverPlate

¿A qué aspira River para clasificar a la próxima Copa Libertadores?

Ya con la posibilidad nula de la Copa Argentina y ya eliminado de la actual Copa Libertadores, River necesita buscar otras formas para clasificar al torneo del año que viene.

En definitiva, a River le quedan dos únicos caminos para clasificarse a la Libertadores 2026. Estos son:

Clasificarse a través de la Tabla Anual .

Salir campeón del Torneo Local, es decir, del Clausura.

En el primer caso, lo de la Tabla Anual, parece ser el camino más allanado para los de Gallardo. Hoy está segundo, a 10 puntos de Rosario Central (el primero), pero con sus inmediatos perseguidores Argentinos Juniors (51), Deportivo Riestra (51) e inclusive Boca (50), muy cerca de él.

River necesita sumar puntos para clasificar a la Copa Libertadores. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

La buena noticia es la clasificación de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. En caso de salir campeón, el Bicho de La Paternal, abriría un nuevo cupo para los que clasifiquen a la Libertadores, lo que dejaría más tranquilo al Millonario.

El otro camino es lograr el campeonato del Clausura. Es que el campeón clasificará directamente a la próxima Libertadores. Por tanto, es una opción directa y asequible, pero para ello, River deberá mejorar notablemente su juego, una deuda pendiente aún.