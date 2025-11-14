Videos de los goles: la Selección Argentina venció con contundencia a Angola por dos a cero a Angola

La Albiceleste despide el 2025 con un amistoso como visitante, donde suman minutos jugadores suplentes de cara al Mundial 2026.

La Selección Argentina derrotó a Angola. Foto: X ARGENTINA

GLa Selección Argentina superó el último partido del 2025, tras derrotar por dos a cero a Angola. Los goles fueron de Lautaro Martínez y Lionel Messi, tras un encuentro con pocas incidencias.

Distintos suplentes de la Albiceleste pudieron sumar minutos en el encuentro ante el rival africano de bajo nivel. Joaquín Panichelli hizo su debut con el seleccionado, que consolida su buen presente.

Las mejores fotos del partido entre la Selección Argentina y Angola La Selección Argentina derrotó a Angola. Foto: X ARGENTINA Lionel Messi le entregó una camiseta de la Selección Argentina a Joao Lourenco, presidente de Angola. Foto: EFE La Selección Argentina derrotó a Angola. Foto: X ARGENTINA Selección Argentina, amistoso ante Angola. Foto: X Argentina

90′: ¡Ganó Argentina! La Selección Argentina derrotó sin sobresaltos a Angola, en el último partido del 2025. Los goles fueron de Lautaro Martínez y Lionel Messi, que marcaron la diferencia para la Albiceleste.

El gol de Lionel Messi ante Angola El gol de Lionel Messi ante Angola. Video: X TyCSports.

87′: Más cambios en Argentina Lionel Scaloni les brinda minutos a los suplentes de la Selección Argentina. Máximo Perrone reemplazó a Alexis Mac Allister, José Manuel López a Lautaro Martínez, Joaquín Panichelli a Thiago Almada y Gianluca Prestianni a Lionel Messi.

81′: ¡Gol de Messi! Lionel Messi amplió el marcador a favor de la Selección Argentina. Esta vez se invirtieron los roles y fue Lautaro Martínez quien asistió al 10, quien definió de zurda, cruzado.

69′: Otro cambio en Angola El delantero M’Bala Nzola dejó el campo, en lugar de Mabululu.

Messi le regaló una camiseta de la Selección Argentina al presidente de Angola Minutos antes de comenzar el encuentro, el capitán argentino le entregó una camiseta a Joao Lourenco, presidente local. El mandatario estaba junto a su esposa y le entregó un premio a Messi. Lionel Messi le entregó una camiseta de la Selección Argentina a Joao Lourenco, presidente de Angola. Foto: EFE

69′: Segundo cambio en Argentina Thiago Almada fue el segundo reemplazado en Argentina, que dejó su lugar a Emiliano Buendía.

65′: Cambios en Angola en busca del empate El seleccionado local mueve el banco, con el ingreso de Núrio Fortuna, en lugar de Chico Banza. Previamente, hubo cambio de arqueros, con el ingreso de Neblú y la salida de Hugo Marques.

58′: Cambio en Argentina Lionel Scaloni mueve el equipo. Giovani Lo Celso dejó el campo e ingresó Kevin Mac Allister.

Así fue el gol de Lautaro Martínez para abrir el marcador El gol de Lautaro Martínez en la victoria parcial de Argentina ante Angola. Video: X Telefe.

46′: Inició el segundo tiempo Argentina ya disputa el segundo tiempo del amistoso ante Angola, donde vence por la mínima con gol de Lautaro Martínez.

45′: Terminó el primer tiempo: Argentina vence a Angola Con el gol al cierre, la Albiceleste se fue con calma al descanso en el Estadio 11 de Noviembre. Con asistencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez es el goleador en la victoria parcial de Argentina.

43′: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez rompió el cero, tras una secuencia de pases entre Giovani Lo Celso y Lionel Messi. El delantero del Inter Milán superó al arquero con un disparo fuerte para irse arriba al descanso.

37′: No se mueve el marcador Argentina y Angola no logran hacerse daño, por lo que el marcador sigue en cero para ambos lados en Luanda.

18′: ¡Avisó Messi! Tras un pase de Thiago Almada, Lionel Messi tuvo la más clara del partido, donde se lució para impedir el gol el arquero de Angola, Hugo Marques.

12′: Angola se anima a atacar a Argentina En los primeros minutos, el equipo africano atacó a la Albiceleste y hasta hizo destacar a Gerónimo Rulli.

1′: arrancó el partido en Luanda Tras demoras por distintos actos protocolares, Argentina ya juega ante Angola en el Estadio 11 de Noviembre.

La previa de Argentina-Angola, en imágenes 🏆 #AmistosoInternacional



📸 Postales dentro del estadio 11 de noviembre. ¡Gracias por tanto cariño! 🩵🤍 pic.twitter.com/yRjudhLfLR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 14, 2025