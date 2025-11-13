Furor por la Selección Argentina en Elche: más de 20.000 personas en el entrenamiento a puertas abiertas

La Albiceleste realizó el último entrenamiento antes de enfrentar a Angola. Los dirigidos por Lionel Scaloni fueron muy ovacionados en España.

Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina en el estadio del Elche, España. Foto: REUTERS

La Selección Argentina realizó este jueves el último entrenamiento antes de enfrentarse a Angola, en el marco de un amistoso. En la mañana española, llevó adelante una práctica que tuvo una gran convocatoria: más de 20.000 personas acudieron al estadio Manuel Martínez Valero, del Elche.

Claramente, el principal atractivo de la jornada fue Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste se llevó una gran ovación de los presentes, en el marco de la previa del último amistoso del año.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) había anunciado durante el martes que el entrenamiento de este jueves sería a puertas abiertas, con el acceso al público disponible. Los tickets eran gratuitos, aunque se entregaban por orden de llegada.

Los hinchas interesados se acercaron desde las primeras horas del día a la zona de abonados del estadio del club español, que actualmente milita en la primera división.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el estadio del Elche, España. Video: X elchecf.

Antes de salir a la cancha y llevarse grandes ovaciones, el plantel de la Selección Argentina trabajó el miércoles en el gimnasio de Fincas Resort. Allí, el preparador físico Luis Martín instó a los jugadores a realizar ejercicios de fuerza y activación.

El entrenamiento del miércoles estuvo enfocado a pruebas futbolísticas, ya que se realizaron movimientos tácticos de equipo de 11. El principal objetivo del cuerpo técnico de Lionel Scaloni estaba en el trabajo de las salidas del fondo, así como también la circulación de la pelota.

El cronograma siguió con una serie de jugadas de pelota parada, tanto en ataque como en defensa. Por último, la Selección Argentina llevó adelante un ensayo formal futbolístico entre los grupos.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina en la Fecha FIFA

Jueves 13 de noviembre

Viaje a Luanda, Angola, después del almuerzo.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni por la tarde de Argentina.

Viernes 14 de noviembre

13:00. Amistoso ante Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda.

Cómo formará la Selección Argentina ante Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.