¿Llegó el fin de otro héroe de Madrid?: Enzo Pérez quedó relegado y podrían ser sus últimos partidos en River

A tan solo días par la finalización de su contrato, aumentan las dudas sobre el futuro de uno de los máximos ídolos del Millonario.

Se le termina su contrato en River a Enzo Pérez. Foto: IG @enzonicolasperez35

River Plate atraviesa una crisis futbolística marcada por malos resultados y bajos rendimientos de todos sus futbolistas, incluidos los referentes. Uno de los apuntados por su presente es Enzo Pérez, que termina su contrato con la institución el 31 de diciembre de este año.

Teniendo en cuenta que la edad, tiene 39 años, parece estar pasándole factura y que no estará ligado contractualmente con River por mucho tiempo más, la estadía del héroe de Madrid parece tener fecha de vencimiento.

El ciclo de Enzo Pérez podría llegar a su fin. Foto: IG @enzonicolasperez35

Desde la derrota con Palmeiras en San Pablo, el mediocampista salió del once titular y no sumó minutos en partidos clave como el Superclásico. El quiebre fue el corte que sufrió en el muslo izquierdo durante el 1-3 ante los brasileños.

Le aplicaron siete puntos de sutura y la recuperación fue mucho más dura de lo esperado: ni siquiera podía trotar o pedalear sin riesgo de que la herida se abriera. El parate se extendió por dos semanas y, con casi 40 años, Enzo pidió al cuerpo técnico un reacondicionamiento físico especial para volver pleno.

Mientras tanto, sus reemplazos, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño, no estuvieron a la altura y la ausencia del capitán se sintió más que nunca. Sin embargo, Gallardo mantuvo su decisión: Portillo siguió como titular y Pérez, aunque ya estaba recuperado, fue al banco en partidos decisivos como la semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y el duelo ante Gimnasia en el Monumental. La gota que rebalsó el vaso fue que no sumó minutos frente a Boca pese a la clara falta de liderazgo.

Enzo Pérez, un emblema que podría decirle adiós a River

Enzo Pérez jugó 277 partidos en River (uno como arquero y desgarrado), marcó seis goles y ganó diez títulos en toda su historia en el club de Núñez. Se trata de uno de los capitanes históricos de la última década y de un líder indiscutido del vestuario.

El contrato de Enzo Pérez vence en poco más de un mes y, aunque en Estudiantes de La Plata sueñan con repatriarlo, en Núñez todavía no hay definiciones sobre su futuro. El próximo domingo, ante Vélez, podría ser uno de sus último partidos con la camiseta de River.