Gran Premio de Las Vegas 2025: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine disputará esta carrera por segunda vez en su carrera, ya que en 2024 participó con Williams. Los días y horarios del próximo GP.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Franco Colapinto encara la parte final de la temporada 2025 de Fórmula 1, esta vez con la tranquilidad de que tiene su lugar asegurado en Alpine para el próximo año. Uno de los últimos desafíos del corriente año es el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará sumar sus primeros puntos.

El circuito callejero lleva pocos años en la competencia de automovilismo, además de que destaca por ser una de las carreras nocturnas del calendario de F1.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Por esto mismo, hay que tener en cuenta la diferencia horaria y chequear el cronograma de las actividades del Gran Premio de Las Vegas. Aquellos argentinos interesados en la carrera, deben permanecer despiertos durante la madrugada del domingo 23 de noviembre.

A diferencia de casi todos los otros fines de semana de Fórmula 1, en Argentina comienza la actividad el jueves 20 de noviembre, ya que la primera práctica se lleva adelante desde las 21:30, 16:30 hora local.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Incluso, la carrera del Gran Premio de Las Vegas se desarrollará en la noche del sábado en Estados Unidos, aunque en Argentina será el domingo 23 a la 1.

Con respecto a la actualidad de Franco Colapinto, fue confirmada su continuidad en Alpine durante el Gran Premio de Brasil. De esta manera, quedó asegurada la dupla con Pierre Gasly para 2026, en el marco de un cambio reglamentario muy relevante.

De todos modos, buscará cerrar su 2025 de la mejor manera posible, tras no alcanzar la zona de puntos en ninguna de las carreras que disputó. Por su parte, Gasly volvió a sumar en Brasil, por lo que acumula un total de 22 unidades en lo que va del año.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: X @WilliamsRacing.

Será la segunda vez que dispute esta carrera, ya que en 2024 participó con el equipo Williams. Largó 14° tras una colisión en la Q2, misma posición en la que finalizó el GP nocturno.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas 2025: Días y horarios

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30.

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2 : 01:00.

Práctica Libre 3: 21:30.

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00.

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00.

El circuito del Gran Premio de Las Vegas 2025. Foto: F1

