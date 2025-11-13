El “Mundial de Destructores” de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil: qué puesto ocupa Franco Colapinto y Alpine

El piloto argentino sufrió un fuerte accidente durante la carrera sprint de Interlagos que impactó en los gastos económicos de la escudería francesa. Sin embargo, otro incidente en el circuito brasileño, aún más grave, incidió en el ranking de destrozos.

La Fórmula 1 es un deporte que maneja y mueve miles de millones de dólares durante cada temporada. En gran parte, este dinero está asociado a mejoras o nuevas piezas que requiere el monoplaza después de un grave accidente en algún Gran Premio.

Teniendo en cuenta este marco, en los últimos días se conoció el ranking de pilotos y constructores que encabezan el “Mundial de Destructores”, es decir, los corredores y las escuderías que más dinero invirtieron por destruir su monoplaza.

Según la información de ‘Dense-Strategy-86’, el ranking de pilotos del “Mundial de Destructores” lo encabeza Gabriel Bortoleto, el brasileño que corre para Kick Sauber, quien este pasado domingo destruyó por completó su monoplaza durante la carrera sprint.

En su tierra natal, al monoplaza de Bortoleto no se le cerró su DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y sufrió un gran impacto contra el muro de contención al salir de la primera curva del circuito de Interlagos. Según ‘ESPN’, el brasileño impactó chocó a 339 km/h.

La destrucción total de su vehículo lo subió a lo más alto del ranking con 3.626.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) con 3.402.000 y el podio lo completa el líder de la F1, Lando Norris (McLaren) con 2.674.000.

¿Qué puesto ocupa Franco Colapinto? El piloto argentino de Alpine se encuentra en el 9° puesto del ranking del “Mundial de Destructores” con 1.652.000 millones de dólares. Jack Doohan está 5° con 2.144.000, y Pierre Gasly 15° con 872.000.

El ranking de Constructores en el “Mundial de Destructores” de la Fórmula 1

Alpine - 4.668.000 millones de dólares McLaren - 4.517.000 Kick Sauber - 4.560.000 Red Bull - 3.824.000 Ferrari - 3.339.000 Aston Martin - 3.193.000 Racing Bulls - 3.166.000 Haas - 2.264.000 Williams - 2.162.000 Mercedes - 1.260.000

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren): 390 puntos Oscar Piastri (McLaren): 366 Max Verstappen (Red Bull): 341 George Russell (Mercedes): 276 Charles Leclerc (Ferrari): 214 Lewis Hamilton (Ferrari): 148 Kimi Antonelli (Mercedes): 122 Alexander Albon (Williams): 73 Isack Hadjar (Racing Bulls): 43 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 43 Fernando Alonso (Aston Martin): 40 Oliver Bearman (Haas): 40 Carlos Sainz (Williams): 38 Liam Lawson (Racing Bulls): 36 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Esteban Ocon (Haas): 30 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

