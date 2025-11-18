Todo listo: los días y horarios de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Ya se sabe cuándo se disputarán los ocho partidos que involucran a los 16 equipos que pelearán por salir campeón. Los octavos se jugarán desde el sábado 22 al miércoles 26 de noviembre.

Habrá un clásico en los octavos de final de la Liga Argentina: Racing recibirá a River.

Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: ya se sabe que habrá un clásico entre River y Racing y la posibilidad de que, si pasan sus instancias eliminatorias, haya un nuevo Superclásico entre Boca y River en semifinales.

Pero antes de ello, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las fechas y horarios en los que se estarán disputando los duelos a partido único: empezarán el próximo sábado 22 de noviembre y los octavos culminarán el miércoles 26.

Boca recibirá a Talleres de Córdoba y buscará salir campeón. Foto: NA

El cronograma completo de los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol

El primer partido pactado para el sábado 22 de noviembre los tendrá como protagonistas a Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors y a Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Lorenzo. Los horarios son los siguientes:

Sábado 22/11 a las 20.00 h: Vélez vs. Argentinos Juniors .

Sábado 22/11 a las 22.00 h: Central Córdoba vs. San Lorenzo.

Luego llegará el turno de Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba y de Rosario central vs. Estudiantes de La Plata. El cronograma quedó de la siguiente manera:

Domingo 23/11 a las 17.30 h: Rosario Central vs. Estudiantes (LP) .

Domingo 23/11 a las 20.00 h: Boca vs. Talleres (Córdoba).

Así quedaron los octavos de final de la Liga Argentina. Foto: Promiedos.

Ya para el lunes 24 de noviembre habrá tres duelos de octavos. En primer turno Deportivo Riestra vs. Barracas Central, Luego Racing Club vs. River Plate y cerrarán la jornada Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. El cronograma de horarios es el siguiente:

Lunes 24/11 a las 17.00 h: Riestra vs. Barracas .

Lunes 24/11 a las 19.30 h: Racing vs. River .

Lunes 24/11 a las 22.00 h: Unión vs. Gimnasia (LP).

Finalmente, el martes no habrá partidos de fútbol de la Liga Profesional, y la definición de los ocho clasificados a los cuartos de final habrá que postergarla hasta el miércoles 26 de noviembre, cuando se enfrenten Lanús vs. Tigre. Este es el horario designado para ese partido:

Miércoles 26/11 a las 21.30 h: Lanús vs. Tigre.

Todos los equipos que aparecen en primera instancia (Boca, Vélez, Lanús, Racing, Rosario Central, Central Córdoba, Unión y Riestra) tendrán la ventaja de jugar como locales porque terminaron en las primeras cuatro posiciones de sus respectivos grupos.

Hay que recordar que a diferencia de lo que sucedió con el Apertura, en esta definición -en caso de empate en los 90 minutos- habrá tiempo de alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos, y de persistir la igualdad, el ganador se definirá desde el punto penal.