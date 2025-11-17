Playoffs del Torneo Clausura: Boca jugará ante el Talleres de Tevez y habrá clásico entre River y Racing

El “Millonario” se jugará todo en un clásico muy picante, mientras que el “Xeneize” enfrentará al último ídolo. Cómo quedó la tabla de posiciones del fútbol argentino y cuándo podrá haber Superclásico.

Boca jugará ante el Talleres de Tevez y habrá clásico entre River y Racing. Foto: X @RiverPlate

Este lunes terminó la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, donde se definieron los cruces de los octavos de final, donde Boca enfrentará a Talleres y River a Racing. En tanto, podría darse un Superclásico recién en semifinales.

La jornada 15 del campeonato se cerró con las victorias de Independiente Rivadavia (2-0 a Defensa y Justicia) y Gimnasia de La Plata (3-0 a Platense), más los empates entre Belgrano-Unión (0-0) y Barracas Central-Huracán (1-1).

River y Racing se enfrentarán en los playoffs. Foto: X @Copa_Argentina

Cómo quedaron los playoffs del Torneo Clausura

Boca (1° Zona A) vs Talleres (8° Zona B)

Vélez (4°B) vs Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs River (6°B)

Unión (2°A) vs Gimnasia (7°B)

Deportivo Riestra (3°B) vs Barracas Central (6°A)

Central Córdoba (4°A) vs San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) vs Estudiantes (8°A)

Cuadro de los playoffs del Torneo Clausura. Foto: Promiedos

Los octavos de final se disputarán en cancha del mejor clasificado: por ejemplo, Boca-Talleres se disputará en La Bombonera. Lo mismo ocurrirá con los cuartos de final y las semifinales. En tanto, la final será en estadio neutral.

Todos los cruces tendrán un tiempo extra de 30 minutos en caso de empate y, de ser necesario, se definirán mediante los penales.

La tabla de posiciones en el Torneo Clausura