Playoffs del Torneo Clausura: Boca jugará ante el Talleres de Tevez y habrá clásico entre River y Racing
Este lunes terminó la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, donde se definieron los cruces de los octavos de final, donde Boca enfrentará a Talleres y River a Racing. En tanto, podría darse un Superclásico recién en semifinales.
La jornada 15 del campeonato se cerró con las victorias de Independiente Rivadavia (2-0 a Defensa y Justicia) y Gimnasia de La Plata (3-0 a Platense), más los empates entre Belgrano-Unión (0-0) y Barracas Central-Huracán (1-1).
Cómo quedaron los playoffs del Torneo Clausura
- Boca (1° Zona A) vs Talleres (8° Zona B)
- Vélez (4°B) vs Argentinos Juniors (5°A)
- Lanús (2°B) vs Tigre (7°A)
- Racing (3°A) vs River (6°B)
- Unión (2°A) vs Gimnasia (7°B)
- Deportivo Riestra (3°B) vs Barracas Central (6°A)
- Central Córdoba (4°A) vs San Lorenzo (5°B)
- Rosario Central (1°B) vs Estudiantes (8°A)
Los octavos de final se disputarán en cancha del mejor clasificado: por ejemplo, Boca-Talleres se disputará en La Bombonera. Lo mismo ocurrirá con los cuartos de final y las semifinales. En tanto, la final será en estadio neutral.
Todos los cruces tendrán un tiempo extra de 30 minutos en caso de empate y, de ser necesario, se definirán mediante los penales.