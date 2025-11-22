Lanús y Atlético Mineiro buscan la gloria en la Copa Sudamericana: todas las finales entre argentinos y brasileños

La Sudamericana tiene 23 años de existencia. Hay múltiples campeones y actuaciones destacadísimas de clubes argentinos a lo largo de todos estos años. Un repaso por las finales más recordadas.

Lanús va por la gloria eterna en la final de la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

La Copa Sudamericana tiene apenas 23 años de vida, pero por su prestigio ya se ubica como el segundo torneo continental de mayor trascendencia en Sudamérica, después de la Libertadores.

Aquel primer campeón del 2002, San Lorenzo, marcó un precedente de grandes gestas de equipos argentinos en este torneo, que este sábado lo tiene a Lanús luchando por conseguir el título en la final contra Atlético Mineiro de Brasil. Con eso en mente, repasamos todas las finales que clubes argentinos y brasileños se enfrentaron en una final.

Una por una, todas las finales entre argentinos y brasileños en la Copa Sudamericana

El primer encuentro en una final entre un equipo brasileño y otro argentino no fue positiva para los de nuestro país: se trató de la final disputada en el año 2008 entre Internacional y Estudiantes de La Plata, que terminó con victoria de los primeros.

En ese momento, la final se disputaba a partido de ida y vuelta y los brasileños supieron imponerse por 1 a 0 en La Plata, mientras que en la revancha jugada en el Estadio de Beira-Rio de Porto Alegre, igualaron 1 a 1, lo que terminó dando un global de 2 a 1 para los brasileños.

Estudiantes de La Plata finalista de la Copa Sudamericana 2008. Foto: Wikipedia.

La segunda vez que argentinos y brasileños se enfrentaron en la final fue en el 2010: Goias vs. Independiente de Avellaneda. Aquí sí fue victoria de los argentinos, con un global igualado en tres tantos (2 a 0 para Goias en Brasil, 3 a 1 para Independiente en Avellaneda), por lo que se tuvo que definir desde el punto penal, donde fue victoria de los Diablos Rojos por 5 a 3.

Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2010. Foto: X/@villa_753178

Ya la tercera vez fue en 2012 con una final muy cerrada que enfrentó a San Pablo y a Tigre. De local en Victoria, el equipo argentino apenas pudo igualar 0 a 0 con los paulistas. En la vuelta, se desató un escándalo durante el entretiempo, cuando los locales ganaban por dos a cero. Los futbolistas del Matador denunciaron que fueron atacados por la policía en el vestuario, por lo que no salieron a jugar la segunda parte.

Lanús aparece en la lista con su primer campeonato en esta Copa Sudamericana en 2013 cuando derrotó a Ponte Preta. El global fue 3 a 1 para los del sur del conurbano bonaerense, 1 a 1 en Brasil y 2 a 0 en Argentina.

Otra vez Independiente de Avellaneda se coronó campeón, esta vez en el año 2017 cuando derrotó en la final a Flamengo. Fue una llave muy cerrada con un global de 3 a 2: 2 a 1 para Independiente en el partido disputado en Avellaneda, y 1 a 1 el jugado en Río de Janeiro.

La última historia, la del 2024, recuerda a Racing de Avellaneda que logró coronarse a partido único ante Cruzeiro, con un resultado de 3 a 1 que le consiguió un título internacional luego de más de dos décadas.

Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. Foto: EFE.

Este sábado, Lanús intentará volver a hacer historia. Ya sabe lo que es salir campeón de esta prestigiosa copa, por lo que buscará una nueva estrella, esta vez ante Atlético Mineiro.

Los otros finalistas argentinos de la Copa Sudamericana

Lamentablemente, así como hay campeones, también está el lado B de los equipos que llevaron a esa instancia y no pudieron coronar. Estos fueron:

Estudiantes LP en la final perdida ante Internacional de Brasil en 2008.

Tigre en la final que perdió ante San Pablo en 2012.

Huracán cayó en la final jugada en 2015 ante Santa Fe de Colombia.

Colón de Santa Fe también perdió la final del 2019 ante Independiente del Valle de Ecuador.

Los otros dos equipos argentinos que también llegaron a la final, pero no pudieron ganarle en una edición, fueron River que perdió con Cienciano en 2003 y Lanús que perdió con Defensa y Justicia en 2020.

El palmares de Copas Sudamericanas obtenidas por argentinos está de la siguiente manera: