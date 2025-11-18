Por tabla anual y títulos: los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana

La última fecha de la frase regular del Torneo Clausura 2025 dejó en claro los equipos que se aseguraron su lugar en las competencias que organiza Conmebol.

Trofeo de Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: NA.

El final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 definió algunas cuestiones. Están confirmados los cruces de octavos de final del certamen, también los descensos y por último se conocieron todos los clasificados tanto a la Copa Libertadores como a la Sudamericana.

Cabe recordar que hay distintos mecanismos para clasificar y la lista puede variar, aunque se completó la tabla anual del 2025, que aseguró cupos para muchos equipos.

River busca su quinta Copa Libertadores. Foto: Reuters

Por ejemplo, todavía falta conocer al campeón, que obtendrá un boleto a la Copa Libertadores. En paralelo, Lanús disputará el próximo sábado 22 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. En caso de ganar, también clasificará a este torneo.

Rosario Central y Boca sellaron su participación en la próxima edición de la competencia de mayor prestigio del continente junto a Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina), mientras que Argentinos Juniors, si no se liberan cupos, disputará el repechaje.

Ángel Di María quiere ser campeón en Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

Hasta el momento, River jugará la Copa Sudamericana, aunque si logra salir campeón del Clausura habrá accedido a la fase de grupos de la Libertadores. En tanto, si lo hacen el Canalla, el Xeneize o el Bicho, participará de la fase previa.

Por su parte, además del Millonario, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre están clasificados a la competencia internacional de segundo orden. No obstante, si el Granate logra consagrarse campeón de la actual edición frente a Atlético Mineiro, liberará un cupo más para dicho torneo, el cual aprovechará Barracas Central por ocupar el décimo puesto de la LPF.

Lanús vs Universidad de Chile, semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

Asimismo, si el vencedor del campeonato local sale de uno de los primeros nueve de la tabla, también habrá liberado cupo para que Independiente (11°) tenga su lugar en la Sudamericana, siempre y cuando Lanús consiga alzarse con el título internacional. De lo contrario, el mismo lo utilizará el ‘Guapo’.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026

Platense : Campeón del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia : Campeón de la Copa Argentina.

Rosario Central : Primero de la tabla anual.

Boca : Segundo de la tabla anual.

Campeón del Torneo Clausura .

Argentinos Juniors: Tercero en la tabla anual (fase previa).

Clasificados a la Copa Sudamericana 2026