Allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili: está imputado por la tragedia de Bahiense del Norte que dejó 13 muertos

El fiscal Cristian Aguilar pidió incautar su celular para analizar los chats en horas posteriores a la tragedia que sucedió en diciembre de 2023.

Leandro Ginobili Foto: Gentileza Basquet Plus

En las últimas horas, la fiscalía a cargo del fiscal Cristian Aguilar allanó la casa del hermano de Manu Ginóbili, Leandro, imputado por la tragedia de Bahiense del Norte que dejó 13 muertos por la caída de un muro, y se le secuestró el celular. Allí, buscan analizar los chats en las horas posteriores a la tragedia, ya que él era el presidente del club en diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal azotó Bahía Blanca.

Según confió una fuente de la investigación al diario La Nueva, “se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio” y explicó que la decisión fue tomada para poder llegar a su celular en busca de respuestas. Esta medida fue solicitada por el Ministerio Público, y acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

Leandro Ginobili Foto: Gentileza Basquet Plus

El pasado viernes, el fiscal pidió a toda la Comitiva Directiva que brinden declaración testimonial en forma simultánea y le pidió a todos los miembros que mostraran los chats de las horas posteriores a la tragedia. Allí, se encontró que gran parte de la dirigencia mantiene contactos con peritos oficiales que están vinculados al caso y que además, se encontraron conversaciones que complicaría la situación de los imputados.

Por qué está imputado Leandro Ginóbili en la causa de la tragedia de Bahiense del Norte

Leandro, hermano del ex basquetbolista estrella fue uno de los tres imputados por la tragedia de Bahiense del Norte, en la que murieron 13 personas por la caída de un muro durante el fuerte temporal de diciembre de 2023.

Bahía Blanca después del temporal. Foto: NA.

En ese momento, cuando ocurrió el hecho, el hombre de 55 años era presidente del club y, según los fiscales, “ignoró las alertas emitidas ese día, por las que debería haber suspendido las actividades que derivaron en tragedia”. En la lista de imputados, está también la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.