Los goles los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz. Foto: EFE

La Selección Argentina le ganó a Mauritania por 2 a 1 en el primer amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026. Los goles fueron convertidos por Enzo Fernández y Nicolás Paz, mientras que el conjunto africano descontó cerca del final con el tanto de Lefort.

Durante el primer tiempo, Argentina dominó el partido con un alto porcentaje de posesión de pelota y llegadas claras de gol. Tan es así que después de un buen centro de Nahuel Molina, Enzo Fernández conectó de derecha y puso el 1 a 0 parcial a los 17 minutos

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Minutos más tarde, a los 32, Nicolás Paz se hizo cargo de un tiro libre a 25 metros del arco y convirtió un golazo que fue festejado por todos. El equipo que dirige Lionel Scaloni se fue al descanso con un rendimiento positivo, con vistas a hacer un buen recambio aprovechando la cantidad de jugadores convocados y con la intención de convertir más goles.

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Sin embargo, en el segundo tiempo, la Selección Argentina bajó el ritmo y prácticamente no tuvo llegadas de gol. El entrenador argentino realizó ocho cambios: Messi por Paz; De Paul por González; Mastantuono por Álvarez; Simeone por Fernández; Rojas por Acuña; Giay por Molina; López por Almada; y Palacios por Mac Allister.

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Mauritania comenzó a tener más llegadas, Dibu Martínez salvó al equipo en varias oportunidades y llegó el descuento: después de un tiro libre cerca del área, Lefort aprovechó un rebote y marcó el descuento a pocos minutos de la culminación del partido. Finalmente, la Selección Argentina ganó por 2 a 1 y deberá enfrentar a Zambia el próximo martes 31 de marzo a las 20.15 en La Bombonera en el último amistoso previo al Mundial 2026.

El equipo de Scaloni ganó 2 a 1. Foto: EFE

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el Mundial 2026

Joaquín Panichelli, delantero que vive un gran presente en el Racing de Estrasburgo, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

El delantero de 23 años se perderá no solo la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sino también la recta final de la liga francesa, en la que el Estrasburgo lucha por un lugar en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

La lesión del delantero se produjo durante la práctica de en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, y el cuerpo médico nacional alertaba por una molestia que terminó en la peor noticia para el goleador. La convocatoria para los amistosos ante Mauritania y Zambia lo ubicaban en la carrera con el “Flaco” López para ser el tercer “9″ en la lista, como alternativas de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.