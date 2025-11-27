Gallardo pasa la escoba en River: los cuatro “Héroes de Madrid” que no seguirán en el 2026

El entrenador millonario puso fin al ciclo de varios jugadores históricos. Conocé todos los detalles en la nota.

Marcelo Gallardo. Foto: NA

Tras un año para el olvido, Marcelo Gallardo decidió pasar la escoba en River y le comunicó a varios futbolistas, entre ellos, cuatro “Héroes de Madrid, que no seguirán en el 2026.

El caso más emblemático es el de Enzo Pérez, capitán del equipo, quien no tuvo continuidad pero terminó jugando el partido determinante como fue en la derrota ante Racing.

El ciclo de Enzo Pérez podría llegar a su fin. Foto: IG @enzonicolasperez35

En la vuelta al River Camp tras la eliminación en Avellaneda, el Muñeco le comunicó su decisión de no contar con él para la siguiente temporada. Al igual que el ex Estudiantes de La Plata, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, otros futbolistas que quedaron en la historia por la Copa Libertadores 2018, seguirán su camino.

Otros que no continuarán son Miguel Borja y Federico Gattoni. El delantero colombiano perdió terreno con los hinchas luego de varias malas actuaciones, mientras que el ex central de San Lorenzo nunca pudo encontrar su lugar en el Millonario.

Miguel Borja; River Plate vs. Lanús. Foto: X @RiverPlate.

Asimismo, la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo estará abierto a negociaciones por Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

El pésimo año riverplatense golpeó duro: bajas de peso, reducción de masa salarial e incorporaciones futbolistas de calidad a préstamo para evitar grandes erogaciones.