Franco Colapinto fulminó a Alpine tras la clasificación a la sprint del GP de Qatar: “No te hace disfrutar de manejar”

“Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido”, disparó el piloto argentino sobre el monoplaza de la escudería francesa. Cuándo vuelve a correr.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto terminó último en la clasificación a la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, un puesto por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y apuntó contra el monoplaza de la escudería francesa: “Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido”, disparó.

“Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”, señaló el piloto argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

Y añadió: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.

Además, Colapinto describió el gran problema de Alpine: “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos”, apuntó.

Y explicó: “Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

“Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”, cerró en su descargo.

La parrilla de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Niko Hülkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Qatar 2025

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint : 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30 de noviembre