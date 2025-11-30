Copa Libertadores 2026: por qué River necesita que Boca salga campeón del Torneo Clausura para clasificar

Con este resultado, Boca disputará la semifinal (otra vez en La Bombonera) contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre.

Marcos Acuña; Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @RiverPlate

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semifinales del Torneo Clausura. El gol de la tarde/noche en La Bombonera fue de Ayrton Costa. En la próxima instancia, jugará contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30. Con este resultado esto significa que River solo tiene una vía para jugar la Copa Libertadores 2026: que el xeneize salga campeón.

A los 4 minutos del arranque, Boca aprovechó un córner que finalizó en dos remates: el disparo de Miguel Merentiel fue desviado por el arquero Gonzalo Siri, pero Ayrton Costa capturó el rebote y selló el 1-0.

Con este resultado, Boca disputará la semifinal (otra vez en La Bombonera) contra el ganador del duelo entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.

Boca vs Argentinos. Foto: NA

Qué necesita River para jugar la Libertadores

Con la derrota ante Racing, el “Millonario” dejó escapar la chance de depender de sí mismo. Ahora que no podrá ser campeón del certamen, los de Marcelo Gallardo deben esperar a que su máximo rival se consagre para liberar cupo en la tabla anual y entrar a la competición internacional mediante el repechaje.

Luego de un año para el olvido,Marcelo Gallardo pasó la escoba en River y les dio vía libre a varios referentes del plantel. Las redes sociales del “Millonario” hicieron oficiales las salidas: el primero fue Enzo Pérez y lo siguieron Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Miguel Borja.

Marcelo Gallardo Foto: NA

Los otros clasificados a las semifinales del Torneo Apertura

Estudiantes se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0, como visitante, en un cotejo disputado esta noche aquí.

En la próxima instancia, el Pincha se enfrentará al vencedor del duelo entre Gimnasia, su eterno rival, y Barracas Central. Por otro lado.