Boca vs Racing: la estadística que preocupa a Riquelme de cara a la semifinal del Torneo Clausura

El partido, que se jugará en La Bombonera, promete tensión extra por un detalle que inquieta al xeneize. Qué dato podría influir en el clásico y cómo llegan ambos equipos a esta definición.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

La Liga Profesional de Fútbol llega a la instancia de semifinales y hay clásicos tensos y vibrantes en ambas llaves de los playoff. Por un lado se cruzan Gimnasia y Estudiantes en un duelo que enfrenta a los dos equipos más importantes de La Plata. Del otro Boca y Racing darán vida a uno de los clásicos más picantes del último tiempo.

Ya hay día, fecha, horario y terna arbitral definida para ambos partidos. El Xeneize y la Academia serán arbitrados por Darío Herrera, quién viene de estar en la final de la Copa Libertadores, y los números del juez nacido en Neuquén preocupan al equipo azul y oro.

Herrera dirigió 39 veces a Boca. Su presencia deja un saldo de 20 victorias, 11 empates y 8 derrotas para el club de La Boca. Además cobró cinco penales a favor y tres en contra.

Boca vs Racing

Pitó 30 veces en partidos de Racing, con un registro de 12 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Cobró un solo penal a favor del equipo de Avellaneda y 6 en contra.

Sin embargo, el historial general no es el que preocupa al club que conduce Juan Román Riquelme, sino la estadística particular en enfrentamientos contra Racing.

Herrera dirigió 3 veces el clásico, y su participación deja un recuento favorable para la Academia, con un empate y dos victorias, una de ellas por penales y que arruinó la despedida del último ídolo boquense.

Darío Herrera dirigió la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Foto: REUTERS

La primera vez fue en 2017, y el historial recuerda una victoria 2-1 con goles de Lautaro Martínez y Augusto Solari en La Bombonera. El gol de Boca lo marcó Benedetto de penal.

Un año más tarde, los protagonistas se volverían a repetir, pero cambiaría el resultado y el escenario. Fue 2-2 en el Cilindro, con una actuación recordada de Sebastián Villa, que empataría el partido en una de las últimas jugadas.

2021 fue la última ocasión en que Herrera medió entre los dos equipos. Fue 0-0 en los 90 minutos y Racing se impondría por penales 4-2. El partido fue la última oportunidad que tuvieron los hinchas de Boca para decirle adiós a Carlos Tevez, que colgó los botines y terminó su carrera como futbolista.

Carlos Tevez

Este domingo se enfrentarán a las 19 horas, en la cancha del Xeneize. Boca apostará por alargar su buena racha y coronar un buen segundo semestre, mientras que Racing quiere un título para tapar la pena de la eliminación en Copa Libertadores.

Estudiantes y Gimnasia, el clásico de La Plata dirigido por Tello

La otra semifinal cuenta con una cuota importante de morbo debido a que será testigo del clásico platense más importante de los últimos años. Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en la cancha del Lobo el lunes a las 17:00.

Gimnasia vs Estudiantes. Foto: X @EdelpOficial

Facundo Tello será el encargado de arbitrar el encuentro, y sumará su cuarta presencia en esta historia. La estadística marca dos triunfos para el Pincha (2024 por 4 a 1 y 2025 por 2 a 0) y uno para Gimnasia (2023 por 2 a 1), en un histórico partido en el que el Tripero cortó la racha de 12 años sin imponerse en el clásico de las diagonales.