Siete bajas y una duda en Racing: el rompecabezas de Costas para enfrentar a Boca

La Academia se impuso en un duelo dramático que terminó con tres expulsados y una definición infartante ante Tigre. El técnico racinguista deberá rearmar el equipo para el clásico de semifinales en La Bombonera.

Racing perdería a varias figuras. Foto: Instagram @racingclub

Racing se impuso frente a Tigre -por los cuartos de final del Torneo Clausura- en un tenso partido que se definió por penales y tuvo 3 expulsados en total. Cambeses se calzó los guantes de arquero para disfrazarse de héroe y llevó a la Academia directo a la semifinal, donde se enfrentará contra Boca en La Bombonera. A pesar del éxtasis, Costas tiene una razón para preocuparse: no podrá contar con 7 jugadores para el clásico.

A los expulsados durante el último partido se le suma una larga lista de lesionados, lo cual podría complicar la elección de Costas sobre el once ideal para ir a La Boca, aunque ya tiene en mente algunas posibles respuestas.

Racing eliminó a Tigre por penales. Foto: NA

¿Quiénes se pierden el clásico en La Bombonera?

La primera baja se conoció a los 10 minutos del alargue, cuando Gastón Martirena vio la roja. El jugador uruguayo aplaudió irónicamente al árbitro del partido, y este aprovechó para sacarle la segunda amarilla, enviándolo directo al vestuario.

Siete minutos más tarde, Santiago Sosa sería expulsado tras una patada en la cara al delantero Alfio Oviedo que le valió la segunda amonestación del encuentro y convertirse en el tercer expulsado del partido, ya que sobre el final del tiempo regular, Arias bajó de una patada la contra de Racing y dejó a Tigre con uno menos para el suplementario.

A este par de nombres podría sumarse el de Santiago Solari, que viene convertir frente a River y tuvo que dejar la cancha a los 119′ por una molestia muscular.

Santiago Solari, Racing vs River. Foto: NA

La lista la completan Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho y Elías Torres. Todos arrastran lesiones de partidos previos.

Las alternativas de Costas

Gustavo Costas, entrenador de Racing. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Lo más probable es que el uruguayo sea sustituido por Facundo Mura, su reemplazo natural, pero la situación del ex Estudiantes de La Plata es complicada: no renovó su contrato y se iría a fin de año.

La baja en la mitad de la cancha, si bien tiene más alternativas, también es la más dolorosa: Santiago Sosa se había transformado en amo y señor del mediocampo y es uno de los pilares del equipo de la Academia.

Allí podrían entrar Bruno Zuculini, jugador por el que el entrenador siente una admiración particular, Alan Forneris, que todavía no sumó minutos durante los playoff, y Franco Pardo, quien originalmente es marcador central y entró frente al Matador en los minutos finales.

Más allá de las especulaciones, la respuesta solo está en la cabeza de Gustavo Costas, quien afirmó al finalizar el partido: “Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo”.

Su charla con la prensa finalizó con un mensaje clave a la hinchada. "Siempre digo lo mismo: cuando estamos unidos, todo es más fácil“, sintetizó el técnico.