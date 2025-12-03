Árbitros confirmados para las semifinales del Torneo Clausura: los jueces de Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

El “Xeneize” recibirá a la “Academia” el domingo 7 de diciembre a las 19 en La Bombonera. El clásico platense en el Bosque será el lunes 8 a las 17.

Darío Herrera, árbitro argentino. Foto: NA.

El Torneo Clausura 2025 entró en su recta final y ya está todo listo para definir a los finalistas: después de la confirmación de los días y horarios, se definieron quiénes serán los árbitros encargados de impartir justicia en las semifinales.

Por un lado, Boca recibirá a Racing el domingo 7 de diciembre a las 19 en La Bombonera. En la otra semifinal también habrá clásico: Gimnasia recibirá a Estudiantes en el Bosque el lunes 8 a las 17.

Darío Herrera será el árbitro en Boca-Racing

El partido entre el “Xeneize” y la “Academia” tendrá como juez principal a Darío Herrera, que viene de dirigir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

Estará acompañado por Cristian Navarro como asistente 1 y Sebastián Raineri como segundo juez de línea. Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro. En el sistema VAR estará Silvio Trucco, mientras que Fabrizio Llobet cumplirá funciones de AVAR

Darío Herrera dirigió la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Foto: REUTERS

El neuquino se encuentra en el ojo de la polémica por el lado del “Verdao” debido a la no expulsión a Erik Pulgar, jugador del “Mengao”.

A los 30 minutos de la final, Pulgar le aplicó una plancha a Bruno Fuchs a la altura de la tibia. A pesar de la violencia de la infracción, Herrera consideró que la acción solo ameritaba tarjeta amarilla. Además, Héctor Paletta, a cargo del VAR, mantuvo la decisión de campo y no solicitó revisión.

“Es una jugada que podría haber cambiado el curso del partido, pero el árbitro decidió no mostrar tarjeta roja. Es un equipo bien entrenado, muy agresivo, incluso demasiado agresivo. Y ya está, el árbitro fue amable, no quería arruinar la final”, dijo de forma irónica Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.

La infracción de Erik Pulgar que Darío Herrera sancionó con tarjeta amarilla. Video: ESPN

Quién será el árbitro en Gimnasia-Estudiantes

El clásico de La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerrillo será arbitrado por Facundo Tello.

Pablo Acevedo estará como asistente 1 y Diego Bonfá como asistente 2. Sebastián Zunino fue designado como cuarto árbitro.

En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.

Facundo Tello, árbitro, fútbol, deportes, NA

Cuándo y dónde será la final del Torneo Clausura

Después de las semifinales, el duelo que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21.00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.