Donald Trump recibió el FIFA de la Paz en la previa al sorteo del Mundial 2026: “El mundo es un lugar más seguro ahora”

El presidente de Estados Unidos recibió el premio por su “acción extraordinaria” en los conflictos resueltos desde que asumió en su nuevo mandato. “Es uno de los mayores honores de mi vida”, dijo.

Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Donald Trump recibió el FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania.

“El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo”, afirmó el presidente norteamericano tras recibir el galardón durante el evento previo al sorteo del Mundial 2026.

El republicano aseveró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, con quien dijo trabajar “estrechamente” para la organización del torneo.

Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026. Video: REUTERS.

“La coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales”, añadió Trump.

Los elogios de Infantino

“Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras entregarle al republicano un trofeo dorado y una medalla que el mandatario se colgó del cuello.

Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El presidente del máximo organismo del fútbol consideró que Trump “sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones y por lo que ha conseguido”.