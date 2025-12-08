Estudiantes le ganó el clásico de La Plata a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Torneo Clausura

El Pincha se impuso 1-0 al Lobo en las semifinales del campeonato local, en un clásico platense que formará parte de los libros de historia futbolera.

El clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes. Foto: X @EdelpOficial

En un partido que todo amante del fútbol argentino deseaba ver, debido a que se trataba de uno de los clásicos más importantes del país, Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo histórico sobre Gimnasia para clasificar a la final del Torneo Clausura.

El partido se destrabó con un gol de Tiago Palacios, tras una asistencia perfecta de Edwuin Cetré, a los 17 minutos del segundo tiempo.

El clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes. Foto: X @gimnasiaoficial

Luego de un primer tiempo entretenido en el que primó la paridad y no hubo demasiadas situaciones de gol, llegó la segunda parte. En la etapa complementaria, un error de Renzo Giampaoli le dejó servida la pelota a Cetré, quien no dudó en meter un centro filoso al área para que Palacios solamente tenga que empujar el balón a la red.

Cuándo es la final del Torneo Clausura

El partido, que enfrentará a Gimnasia La Plata/Estudiantes de La Plata con Racing Club, tendrá lugar en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, el próximo sábado 13 de diciembre a las 21.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones. Vale destacar que Platense ya tiene asegurada su participación como campeón del Torneo Apertura, a la espera de conocer a su rival, que será el ganador del Clausura.

Las estadísticas destacadas del clásico de La Plata