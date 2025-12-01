Se viene el clásico de La Plata: Gimnasia venció a Barracas Central como visitante y recibirá a Estudiantes en El Bosque

Con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, el Lobo se impuso en el Estadio Claudio Fabián Tapia y se enfrentará ante su histórico rival en semifinales.

Gimnasia La Plata venció a Barracas Central como visitante. Foto: NA

El morbo estaba asegurado. Con Estudiantes (LP) ya clasificado a las semifinales del Torneo Clausura, sea cual fuera el ganador del partido entre Barracas Central y Gimnasia La Plata, el próximo encuentro tendría un condimento más que especial para los neutrales.

Tras la victoria como visitante de los dirigidos por Fernando Zaniratto, el partido que otorgará un pasaje a la gran final en Santiago del Estero será ni más ni menos que el clásico de La Plata.

El Lobo se impuso con mucho carácter en una cancha siempre difícil como la de Barracas Central por 0-2 y, tras vencer a Unión también en condición de visitante (1-2), se enfrentará al Pincha, que dejó en el camino a Rosario Central y Central Córdoba. Los goleadores del partido en el Estadio Claudio Fabián Tapia fueron Manuel Panaro y Franco Torres.

En las semifinales, el ganador del clásico de La Plata se enfrentará a Boca-Racing/Tigre en busca de un título que los 30 equipos de la Liga Profesional buscaron durante todo el semestre.

Los detalles del partido entre Barracas Central y Gimnasia (LP)