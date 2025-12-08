Qué selección ganará el Mundial 2026 y cómo le irá a Argentina, según la inteligencia artificial

En base a una gran cantidad de datos, la IA realizó una proyección que ubicó a un equipo sudamericano como el campeón de la próxima Copa del Mundo.

La Copa del Mundo. Foto: REUTERS

La inteligencia artificial se metió de lleno en el mundo del fútbol y ahora también se anima a predecir campeones. Con toneladas de datos, estadísticas y análisis de rendimiento, estos modelos ya no solo sirven para estudiar partidos, sino también para imaginar cómo podría terminar el próximo Mundial a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según estas predicciones, la Selección Argentina se quedaría con el bicampeonato en 2026. Los datos marcan que la Scaloneta mantiene ese equilibrio entre experiencia, recambio y un nivel de juego que todavía la ubica por encima de la mayoría. La base del 2022 sigue firme, algunos jugadores llegan en su mejor momento y las nuevas figuras suman potencia. Todo eso hace que la IA apueste fuerte por otra vuelta olímpica albiceleste.

La Selección Argentina podría repetir lo hecho en Qatar, según la IA. Foto: NA

Si se cumple este pronóstico, la Selección volvería a meterse en la historia grande en una Copa del Mundo que será más larga, competitiva e impredecible. La tecnología ya dio su veredicto, ahora falta ver qué dice la pelota cuando empiece a rodar.

El camino que podría tocarle a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) contra Argelia por la primera fecha de la fase de grupos. Luego será el turno de enfrentar a Austria el lunes 22 de junio a las 14, para finalizar su participación en esta etapa contra Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

En caso de salir victoriosa y ganar su grupo, podrían darse los siguientes cruces:

16avos vs. Uruguay

En este caso, como Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la “lógica” haría prever que España saldría ganadora de su grupo, relegando a los sudamericanos a un segundo puesto que los obligaría a enfrentar a la Argentina en esta instancia.

8avos vs. Paraguay/Australia/Egipto

Siguiendo con la lógica de que los vencedores de cada grupo serán los cabeza de serie y en el caso de que Argentina pudiese saltear la instancia de 16avos, sería el turno de uno de estos tres rivales.

4tos vs. Portugal

A pesar de haber más selecciones en este Mundial 2026, ya en instancia de cuartos de final en adelante seguramente vayan quedando clasificados aquellos equipos que tradicionalmente pugnan por el título o que aspiran a llegar lejos.

Semifinal vs. Brasil/Inglaterra

Probablemente, el partido con más significancia para los argentinos -por tratarse de sus rivales históricos en Sudamérica y Europa- podría darse en la fase previa a la final.

Final vs. España/ Francia

Al parecer, el camino de la Selección Argentina podría ser mucho más difícil que el de otros Mundiales, pero todo estará por verse cuando empiece a rodar la pelota por tierras norteamericanas a partir de junio del año que viene.