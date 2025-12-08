Qué selección ganará el Mundial 2026 y cómo le irá a Argentina, según la inteligencia artificial

En base a una gran cantidad de datos, la IA realizó una proyección que ubicó a un equipo sudamericano como el campeón de la próxima Copa del Mundo.

lunes, 8 de diciembre de 2025, 17:10
La Copa del Mundo. Foto: REUTERS

La inteligencia artificial se metió de lleno en el mundo del fútbol y ahora también se anima a predecir campeones. Con toneladas de datos, estadísticas y análisis de rendimiento, estos modelos ya no solo sirven para estudiar partidos, sino también para imaginar cómo podría terminar el próximo Mundial a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según estas predicciones, la Selección Argentina se quedaría con el bicampeonato en 2026. Los datos marcan que la Scaloneta mantiene ese equilibrio entre experiencia, recambio y un nivel de juego que todavía la ubica por encima de la mayoría. La base del 2022 sigue firme, algunos jugadores llegan en su mejor momento y las nuevas figuras suman potencia. Todo eso hace que la IA apueste fuerte por otra vuelta olímpica albiceleste.

La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA.
La Selección Argentina podría repetir lo hecho en Qatar, según la IA. Foto: NA

Si se cumple este pronóstico, la Selección volvería a meterse en la historia grande en una Copa del Mundo que será más larga, competitiva e impredecible. La tecnología ya dio su veredicto, ahora falta ver qué dice la pelota cuando empiece a rodar.

El camino que podría tocarle a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) contra Argelia por la primera fecha de la fase de grupos. Luego será el turno de enfrentar a Austria el lunes 22 de junio a las 14, para finalizar su participación en esta etapa contra Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

En caso de salir victoriosa y ganar su grupo, podrían darse los siguientes cruces:

  • 16avos vs. Uruguay

En este caso, como Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la “lógica” haría prever que España saldría ganadora de su grupo, relegando a los sudamericanos a un segundo puesto que los obligaría a enfrentar a la Argentina en esta instancia.

  • 8avos vs. Paraguay/Australia/Egipto

Siguiendo con la lógica de que los vencedores de cada grupo serán los cabeza de serie y en el caso de que Argentina pudiese saltear la instancia de 16avos, sería el turno de uno de estos tres rivales.

  • 4tos vs. Portugal

A pesar de haber más selecciones en este Mundial 2026, ya en instancia de cuartos de final en adelante seguramente vayan quedando clasificados aquellos equipos que tradicionalmente pugnan por el título o que aspiran a llegar lejos.

  • Semifinal vs. Brasil/Inglaterra

Probablemente, el partido con más significancia para los argentinos -por tratarse de sus rivales históricos en Sudamérica y Europa- podría darse en la fase previa a la final.

  • Final vs. España/ Francia

Al parecer, el camino de la Selección Argentina podría ser mucho más difícil que el de otros Mundiales, pero todo estará por verse cuando empiece a rodar la pelota por tierras norteamericanas a partir de junio del año que viene.