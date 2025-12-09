Lionel Messi fue elegido MVP de la MLS por segunda vez y rompió un nuevo récord

El capitán de la Selección Argentina fue el máximo goleador de la liga estadounidense (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias.

Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi vive un gran momento en el Inter Miami. El astro argentino fue elegido como MVP (jugador más valioso) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica.

Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

Messi fue elegido MVP con el 70,43% de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15%), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27%), del Los Angeles FC.

Un nuevo récord para Lionel Messi

“Messi es el primer jugador en la historia de la liga en ganar el Premio al Jugador Más Valioso de la MLS en temporadas consecutivas”, destacó la competición en el anuncio del galardón.

Otros extranjeros que ganaron el premio fueron el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC). El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.

Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.