Polémica en el Mundial 2026: Irán y Egipto rechazaron protagonizar el “Partido del Orgullo”

El partido entre ambas selecciones quedó envuelto en un fuerte conflicto diplomático luego de que Seattle lo designara como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”.

¿Fútbol inclusivo? La polémica que se planteó en torno al partido entre Irán y Egipto.

Las asociaciones de fútbol de Irán y de Egipto se oponen a la decisión del comité organizador de Seattle de designar al partido que ambos países disputarán en el Mundial 2026 como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”.

Esta designación generó una fuerte controversia diplomática a menos de un año del evento organizado por la FIFA que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué se designó al encuentro de Irán vs. Egipto como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”

Este encuentro propio de la primera fase del grupo G del Mundial (sorteado el pasado 5 de diciembre) está programado para jugarse el 26 de junio en el estadio Lumen Field, coincidiendo con el inicio del fin de semana del Orgullo en la ciudad estadounidense de Seattle, en el estado de Washington.

La selección de Irán. Foto: Reuters.

Ante esto, el presidente de la Federación iraní de fútbol, Mahdi Taj, confirmó que tanto la selección persa como la egipcia presentaron protestas formales ante los organizadores.

Según él mismo explicó, la designación vincula a ambas selecciones con una celebración que “no es reconocida en ninguno de los dos países”, y consideró que la medida “es irracional y favorece a un grupo en particular”.

Medios egipcios también confirmaron que su federación expresó su malestar, y alegaron que la designación ignora las sensibilidades culturales y religiosas de sus naciones.

La selección de Egipto. Foto: Reuters.

Esta polémica se intensifica a causa de que las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo están penalizadas en Irán bajo leyes basadas en la sharía (ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida), lo que puede derivar en sanciones severas.

En Egipto, por su parte, si bien no hay un artículo penal específico, hay normas contra la “depravación”, que han sido utilizadas históricamente para detener y condenar a personas LGBTQ+.

Desde Seattle, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo (PMAC) -organismo independiente sin vínculo con FIFA- anunció que mantendrá la temática pese a los reclamos.

Inclusive, sus representantes explicaron que la designación de este partido se hizo antes de que se conocieran qué selecciones irían a jugar ese día, es decir, previa al 5 de diciembre, día del sorteo del Mundial. La intención sería celebrar la larga tradición de activismo LGBTQ+ de la ciudad, particularmente en el barrio de Capitol Hill.

La polémica que se instaló tras el sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

Mientras tanto, la FIFA evita pronunciarse de manera pública, intentando probablemente contener las controversias que recuerdan la antesala sobre la inclusión y derechos humanos que marcaron la previa del Mundial de Qatar 2022.