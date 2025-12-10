Claudio Úbeda, en la cuerda floja: cuándo se definirá su futuro en Boca

El entrenador del Xeneize fue puesto en duda tras la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura 2025. Se acerca una reunión clave con Juan Román Riquelme.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. Foto: NA

El futuro de Claudio Úbeda en Boca es, hasta ahora, una incógnita. Luego de la eliminación ante Racing del Torneo Clausura 2025, se desconoce si seguirá en el cargo durante el próximo año y la decisión estará en manos de Juan Román Riquelme, presidente del club.

Este martes se desarrolló la última práctica del año en Boca Predio, por lo que el plantel entró en vacaciones tras un 2025 con más frustraciones que logros.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. Foto: NA

Si bien Riquelme no estuvo presente en el último entrenamiento, se conoció que en los próximos días habrá una reunión con Claudio Úbeda, que será fundamental para conocer su futuro.

Todo estaba dado para que el ex futbolista siga en el cargo, luego de una buena racha de partidos en cuanto a resultados y rendimiento. La derrota ante Racing, sumada a la polémica salida de Exequiel Zeballos en medio del encuentro, pusieron bajo la lupa su desempeño.

La actividad del martes no tuvo ninguna intervención por parte de la dirigencia de Boca. El entrenador habló con los jugadores acerca de los últimos meses, para que luego realicen trabajos en el gimnasio, en el cierre de la temporada.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

Antes del fin de semana podría haber novedades acerca del futuro de Úbeda, ya que se dará la esperada reunión con Juan Román Riquelme. Hasta el momento, nadie de la comisión deslizó la posibilidad de que haya un reemplazo para el entrenador, más allá de la eliminación.

Una posibilidad que se baraja en Boca es agregar a un ayudante de campo al cuerpo técnico, ya que luego de la muerte de Miguel Ángel Russo quedaron al frente del grupo de trabajo Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Claudio Úbeda. Foto: NA

Tras una evaluación de la continuidad o no, la dirigencia avanzará sobre la preparación de la pretemporada y las altas y bajas que tendrá el plantel de cara al mercado de pases.

La agenda del Xeneize indica que el próximo sábado 27 de diciembre comenzará la pretemporada del plantel en el predio de Ezeiza. Además, en enero jugará algunos amistosos para agregar rodajes a los futbolistas, aunque todavía no fue confirmado ninguno.