Lando Norris, el joven de McLaren que corrió contra el bullying y su propia mente para ser campeón de la Fórmula 1

El británico, que el pasado 13 de noviembre cumplió 26 años, se proclamó campeón de la máxima categoría del automovilismo tras llegar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. Para lograr este título, tuvo que luchar contra varias adversidades que se le presentaron en el camino.

Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El domingo 7 de diciembre de 2025 quedará para siempre en la memoria de Lando Norris. Aquel joven británico de raíces belgas que soñaba con ser campeón de la Fórmula 1, finalmente cumplió su máximo sueño tras llegar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo en 2019, Norris demostró carisma, sensibilidad y talento. A pesar de estas características, durante gran parte de su carrera, Lando recibió críticas de la prensa y los fanáticos, quienes dudaban de sus capacidades.

La emoción de Lando Norris tras consagrarse campeón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En redes sociales, los fanáticos se burlaban del piloto británico, a quien apodaron "Lando Nowins“, que en español sería “Lando sin victorias”. A pesar de ello, Norris reconoció algunas falencias, agachó la cabeza y remendó ciertos errores para conseguir victorias.

La primera de ellas, y la más recordada, fue en el Gran Premio de Miami. El 5 de mayo de 2024, después de verse beneficiado por el coche de seguridad, el oriundo de Bristol se alzó con su primera victoria y, a partir de ese día, algo cambió en su mentalidad.

Lando Norris junto a Max Verstappen. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

La prensa vio en Lando a un rival que le brinde batalla a Max Verstappen, quien se consagró tetracampeón del mundo con Red Bull. En dicho panorama, Verstappen doblegó a Norris en múltiples oportunidades cuestionando el talento del británico.

Sin embargo, luego de seis años en la máxima categoría del automovilismo, en los cuales trabajó arduamente con McLaren para volver a llevarlos a la gloria (ganó dos Campeonatos de Constructores), Norris consiguió su “gloria personal”: ser campeón de la F1.

Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1. Foto: X @F1.

“A falta de tres curvas, pensé en mi madre y empecé a llorar”, confesó el flamante campeón de la F1, durante una entrevista con ‘DAZN’. Lando exteriorizó dicha sensibilidad, aquella que parece no ser propia de un vencedor que, antes de cumplir su sueño, recordó a su madre Cisca Wauman.

Siempre colorida, con anteojos grandes y una inmensa sonrisa en su rostro, Cisca acompañó a su hijo en cada Gran Premio de la Fórmula 1 junto a Adam Norris, el padre de Lando que, este domingo 7 de diciembre de 2025, hizo realidad su sueño y llenó de orgullo a sus padres.

Norris y su batalla contra la salud mental

En el trayecto, el joven de 26 años que practicó equitación, quads y moticiclismo -es fanático de Valentino Rossi-, también sufrió algunos problemas de salud mental, producto de esa presión mencionada anteriormente de la prensa, quien lo catalogó como el gran contendiente de Verstappen.

“Hola a todos, hoy es un día especial, el Día Mundial de la Salud Mental. Quiero mandarles un mensajito muy breve para decirles que todo está bien y si no lo está, no hay para estarlo. No importa en qué posición estés, algunas son más difíciles que otras, pero solo quería enviarles todo mi amor y desearles lo mejor", expresó Lando.

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Y recomendó: “Siempre hay gente alrededor, estoy seguro, y estará feliz para escucharte y hablar. Confía en mí. En el momento que hables y tengas una conversación, te sentirás mejor. El Día Mundial de la Salud Mental es importante para todos. Estén con sus amigos, su familia y hagan todo eso. Estoy seguro de que serán muy agradecidos".

De esta forma, el joven oriundo de Bristol (Gran Bretaña), se metió en la historia de la máxima categoría del automovilismo, donde solamente 35 pilotos lograron proclamarse campeones del mundo, entre ellos, Norris, aquel niño que luchó contra sí mismo para sonreír en la Fórmula 1.