Polémica en Rosario: los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo a Central, pero de espaldas

Los jugadores del “Pincha” cuestionaron el inesperado título como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025 que le fue otorgado al “Canalla”.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

Los jugadores de Estudiantes de La Plata hicieron el pasillo de honor a Rosario Central tras el inesperado título como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025. Si bien se cumplió el protocolo, el plantel del “Pincha” decidió darle la espalda a sus colegas en señal de protesta en la previa al encuentro entre ambos por los playoffs del Torneo Clausura.

Es que la nueva estrella del “Canalla” tras haber sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual desató cuestionamientos dentro del fútbol argentino y uno de los que alzaron la voz fueron los de La Plata.

Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo de espaldas a los de Rosario Central. Video: ESPN Premium

Rosario Central llegó a este encuentro en el Gigante de Arroyito como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

