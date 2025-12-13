Invasión, destrozos y detenciones: las fotos y videos del caos tras la visita de Lionel Messi a India

El jugador de la Selección Argentina se retiró del Salt Lake Stadium a los pocos minutos, producto de la desorganización y la cantidad de personas en el campo de juego.

Caos en India tras la visita de Lionel Messi. Foto: REUTERS

La visita de Lionel Messi en India terminó en un caos absoluto. El jugador argentino llegó a Calcuta envuelto por una multitud y acudió al evento que se iba a llevar adelante en el Salt Lake Stadium. Sin embargo, se retiró a los pocos minutos ante la desorganización que se presentó y se desataron los incidentes.

Incluso, la situación escaló a tal nivel que la policía de la India detuvo este sábado al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

Las fotos y videos del caos tras la visita de Lionel Messi a India

Caos en el estadio en el que se presentó Lionel Messi en India. Video: X.

La crisis estalló después de que la visita del astro argentino tuviera que ser interrumpida a los 22 minutos por el lanzamiento de objetos y la invasión del perímetro de seguridad. “Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium”, dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.

Lionel Messi en India. Foto: REUTERS

Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro.

Caos en el estadio en el que se presentó Lionel Messi en India. Video: X.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar.

La polémica se originó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados denunciaron una estafa tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un muro de políticos y funcionarios bloqueaba la visión del jugador para tomarse fotografías, impidiendo el espectáculo deportivo.

Caos en India tras la visita de Lionel Messi. Foto: REUTERS

El Gobierno central ha calificado el evento de “saqueo”, acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.

Caos en el estadio en el que se presentó Lionel Messi en India. Video: X.

Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi, que incluía a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad.