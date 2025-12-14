Honda mostró cómo suena el motor que usará Aston Martin durante la próxima temporada de la Fórmula 1

La firma japonesa, que había dejado de construir motores a fines de 2021, publicó un fragmento del rugir del nuevo impulsor que tendrán los monoplazas del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

El nuevo motor que usará Aston Martin para la Fórmula 1 2026. Foto: X @HondaRacingF1

El 2025 todavía no terminó, pero la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comienza a dar sus primeros indicios, ya que Honda compartió el sonido del motor que usará el próximo año la escudería Aston Martin.

El rugir del motor Honda que usará Aston Martín durante la próxima temporada de Fórmula 1. Créditos: X @HondaRacingF1

Para 2026, en los motores del V6 turbo desaparecerá el MGU-H y la potencia se repartirá mitad y mitad entre la parte eléctrica y de combustión que, a su vez, se nutrirá de combustibles renovables.

Si bien aún se desconocen los diseños de los autos con las nuevas interpretaciones aerodinámicas, Aston Martín, que recientemente firmó a Adrian Newey, ya sabe cómo sonará el monoplaza de Alonso y Stroll.

El Alpine de Franco Colapinto usará un motor Mercedes durante 2026. Foto: EFE (José Méndez)

Los otros proveedores todavía no dieron pistas al respecto, aunque trascendió que el motor Mercedes para el Alpine de Franco Colapinto podría ser puesto en marcha durante los próximos días de diciembre.

Además de su propio equipo, los alemanes motorizarán a McLaren y Williams; Ferrari hará lo propio con Cadillac y Haas; Red Bull y Racing Bulls harán alianza con Ford; mientras que Audi tendrá el suyo.

