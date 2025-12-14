Honda mostró cómo suena el motor que usará Aston Martin durante la próxima temporada de la Fórmula 1
La firma japonesa, que había dejado de construir motores a fines de 2021, publicó un fragmento del rugir del nuevo impulsor que tendrán los monoplazas del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.
El 2025 todavía no terminó, pero la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comienza a dar sus primeros indicios, ya que Honda compartió el sonido del motor que usará el próximo año la escudería Aston Martin.
Para 2026, en los motores del V6 turbo desaparecerá el MGU-H y la potencia se repartirá mitad y mitad entre la parte eléctrica y de combustión que, a su vez, se nutrirá de combustibles renovables.
Si bien aún se desconocen los diseños de los autos con las nuevas interpretaciones aerodinámicas, Aston Martín, que recientemente firmó a Adrian Newey, ya sabe cómo sonará el monoplaza de Alonso y Stroll.
Los otros proveedores todavía no dieron pistas al respecto, aunque trascendió que el motor Mercedes para el Alpine de Franco Colapinto podría ser puesto en marcha durante los próximos días de diciembre.
Además de su propio equipo, los alemanes motorizarán a McLaren y Williams; Ferrari hará lo propio con Cadillac y Haas; Red Bull y Racing Bulls harán alianza con Ford; mientras que Audi tendrá el suyo.
El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia (Melbourne): 6-8 de marzo
- Gran Premio de China (Shanghái): 13-15 de marzo
- Gran Premio de Japón (Suzuka): 27-29 de marzo
- Gran Premio de Bahréin (Sakhir): 10-12 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 de abril
- Gran Premio de Miami (Miami Gardens): 1-3 de mayo
- Gran Premio de Canadá (Montreal): 22-24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco (Montecarlo): 5-7 de junio
- Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló): 12-14 de junio
- Gran Premio de Austria (Spielberg): 26-28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 3-5 de julio
- Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 17-19 de julio
- Gran Premio de Hungría (Budapest): 24-26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort): 21-23 de agosto
- Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 de septiembre
- Gran Premio de España (Madrid): 11-13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 25-27 de septiembre
- Gran Premio de Singapur (Marina Bay): 9-11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 23-25 de octubre
- Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez): 30 de octubre - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil (Interlagos): 6-8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas Strip): 19-21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar (Lusail): 27-29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 de diciembre