Honda mostró cómo suena el motor que usará Aston Martin durante la próxima temporada de la Fórmula 1

La firma japonesa, que había dejado de construir motores a fines de 2021, publicó un fragmento del rugir del nuevo impulsor que tendrán los monoplazas del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de diciembre de 2025, 19:13
El nuevo motor que usará Aston Martin para la Fórmula 1 2026.
El nuevo motor que usará Aston Martin para la Fórmula 1 2026. Foto: X @HondaRacingF1

El 2025 todavía no terminó, pero la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comienza a dar sus primeros indicios, ya que Honda compartió el sonido del motor que usará el próximo año la escudería Aston Martin.

La firma japonesa, que había dejado de construir motores a fines de 2021, publicó un fragmento del rugir del nuevo impulsor que tendrán los monoplazas del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

El rugir del motor Honda que usará Aston Martín durante la próxima temporada de Fórmula 1. Créditos: X @HondaRacingF1

Para 2026, en los motores del V6 turbo desaparecerá el MGU-H y la potencia se repartirá mitad y mitad entre la parte eléctrica y de combustión que, a su vez, se nutrirá de combustibles renovables.

Si bien aún se desconocen los diseños de los autos con las nuevas interpretaciones aerodinámicas, Aston Martín, que recientemente firmó a Adrian Newey, ya sabe cómo sonará el monoplaza de Alonso y Stroll.

También podría interesarte
SUBE: cuáles son las 20 líneas de colectivos del AMBA que ya aceptan múltiples medios de pago

SUBE: cuáles son las 20 líneas de colectivos del AMBA que ya aceptan múltiples medios de pago

Estudiantes venció a Racing por penales y es el campeón del Torneo Clausura: a qué copas y finales clasificó

Estudiantes venció a Racing por penales y es el campeón del Torneo Clausura: a qué copas y finales clasificó

El Alpine de Franco Colapinto usará un motor Mercedes durante 2026. Foto: EFE (José Méndez)

Los otros proveedores todavía no dieron pistas al respecto, aunque trascendió que el motor Mercedes para el Alpine de Franco Colapinto podría ser puesto en marcha durante los próximos días de diciembre.

Además de su propio equipo, los alemanes motorizarán a McLaren y Williams; Ferrari hará lo propio con Cadillac y Haas; Red Bull y Racing Bulls harán alianza con Ford; mientras que Audi tendrá el suyo.

El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026

  1. Gran Premio de Australia (Melbourne): 6-8 de marzo
  2. Gran Premio de China (Shanghái): 13-15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón (Suzuka): 27-29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin (Sakhir): 10-12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 de abril
  6. Gran Premio de Miami (Miami Gardens): 1-3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá (Montreal): 22-24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco (Montecarlo): 5-7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló): 12-14 de junio
  10. Gran Premio de Austria (Spielberg): 26-28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 3-5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 17-19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría (Budapest): 24-26 de julio
  14. Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort): 21-23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 de septiembre
  16. Gran Premio de España (Madrid): 11-13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 25-27 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur (Marina Bay): 9-11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 23-25 de octubre
  20. Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez): 30 de octubre - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil (Interlagos): 6-8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas Strip): 19-21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar (Lusail): 27-29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 de diciembre