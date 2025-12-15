Mundial 2026: top 5 de los países que solicitaron mayor cantidad de entradas para la cita internacional

Los hinchas argentinos ya están a la búsqueda de entradas para asistir a los partidos de los campeones del mundo.

Selección Argentina, Copa América, NA

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recibió cerca de 101 mil solicitudes de entradas por parte de los hinchas argentinos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, quedando entre los cinco países que más tickets pidieron.

Los hinchas argentinos quedaron en el quinto lugar entre los simpatizantes que más entradas solicitaron para asistir a alguno de los 104 partidos del Mundial, que empezará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE

El pasado jueves se abrió la tercera etapa de venta de entradas para la cita intercontinental, ya con el cronograma de la competencia develado, los argentinos solicitaron cerca de 101.056 entradas y quedaron en el quinto lugar detrás de los brasileños que 101.576 tickets.

Con 367.376 solicitudes, Colombia lidera el ranking y es seguido en el podio por los europeos Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. Esta estadística que contempla la FIFA no tiene en cuenta a los tres países anfitriones.

Qué selección ganará el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se metió de lleno en el mundo del fútbol y ahora también se anima a predecir campeones. Según estima, la Selección Argentina se quedaría con el bicampeonato en 2026. Los datos marcan que la Scaloneta mantiene ese equilibrio entre experiencia, recambio y un nivel de juego que todavía la ubica por encima de la mayoría.

Copa del Mundo, Mundial FIFA. Foto: REUTERS

La base del 2022 sigue firme, algunos jugadores llegan en su mejor momento y las nuevas figuras suman potencia. Todo eso hace que la IA apueste fuerte por otra vuelta olímpica albiceleste. Si se cumple este pronóstico, la Selección volvería a meterse en la historia grande en una Copa del Mundo que será más larga, competitiva e impredecible. La tecnología ya dio su veredicto, ahora falta ver qué dice la pelota cuando empiece a rodar.