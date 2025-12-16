Racing rompe el mercado de pases: los dos jugadores de Boca pretendidos por Gustavo Costas

La Academia quiere dar el golpe en el fútbol argentino y apunta a dos nombres fuertes del “Xeneize” para reforzar su plantel de cara a la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas. Foto: NA

Con el Torneo Clausura terminado, los clubes buscan reforzar sus planteles de cara a lo que será la próxima temporada. El vigente subcampeón del fútbol argentino, Racing, se prepara para afrontar un año en el que tendrá más de un frente que atender: el Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. En ese sentido, el entrenador Gustavo Costas busca la llegada de dos jugadores con presente en Boca y cuya actualidad es una incógnita.

El año de la “Academia” dejó un sabor amargo. Si bien tuvo un buen desempeño en la Libertadores, donde llegó hasta las semifinales y alcanzó la final del campeonato local, no cumplió con la vara propuesta por su técnico. Ahora, busca tomarse revancha en las próximas competiciones.

Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. Foto: Wikipedia.

Cuáles son los jugadores de Boca pretendidos por Costas

Para ello, tanto desde la secretaría deportiva de la institución, como del entorno de Gustavo Costas, aseguran buscar refuerzos en posiciones claves que ayuden a dar un salto de calidad al plantel y le permitan a Racing soñar en grande.

Milton Giménez y Lucas Blondel son los dos apuntados por la Academia. Ambos viven un presente complicado en el club de la ribera y su futuro no es seguro, aunque sus situaciones presentan diferencias fundamentales.

¿Qué complica la llegada de Blondel y Giménez a Racing?

Por el lado del lateral derecho, su situación personal podría facilitar una posible llegada. El defensor busca sumar minutos y no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda. Además, el futbolista suizo-argentino desea volver a la convocatoria con su selección mayor, en la que debutó el 21 de marzo de 2025.

Pero para eso debe hacer pie en un equipo importante y demostrarle a Murat Yakin, el entrenador del conjunto nacional helvético, que merece un lugar entre los jugadores que irán al Mundial 2026.

Lucas Blondel, jugador de Boca. Foto: Instagram/@lucasblondel17.

Sin embargo, su situación contractual y el alto valor de su cláusula de rescisión podría complicar la salida de Blondel. Boca no le puso precio al jugador ni aclaró cuáles eran sus exigencias de cara a este mercado, pero los 15 millones de dólares que cuesta la finalización de su vínculo con el club de La Boca lo convierten en una operación difícil de concretar para el conjunto de Avellaneda.

En cuanto a Milton Giménez, el delantero oriundo de Malvinas Argentinas no tiene un gran presente en el equipo “xeneize”, pero cuenta con un gran aprecio por parte del entrenador Úbeda.

Milton Giménez; Boca Juniors vs. Newells; Torneo Clausura 2025. Foto: X @BocaJrsOficial

Hizo 17 goles en 59 partidos con la camiseta azul y oro, y fue titular en el último partido del año, en la derrota de local por 1-0, justamente contra Racing.

En su caso, lo que más complica su salida es, aparte del precio de su cláusula de rescisión, el mismo que tiene Blondel, el hecho de que es un jugador importante para la consideración del cuerpo técnico.