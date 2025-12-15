No es Estudiantes: el equipo argentino que se metió en el Top 10 del ranking Conmebol y sueña con jugar el Mundial de Clubes

La nueva clasificación de clubes trae sorpresas para el fútbol argentino. Qué pasa con Boca y River.

Se pone en marcha la ilusión de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

El ranking de clubes de la Conmebol ya fue publicado y tuvo importantes cambios relacionados con los clubes del fútbol argentino. Boca y River perdieron puestos y Racing se asoma entre los 10 primeros de la clasificación.

La lista será utilizada para la conformación de los bolilleros del sorteo para las Fases 1 y 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026 y los sorteos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026.

El primer lugar de la tabla se lo llevó Palmeiras, el finalista de la última edición. Flamengo, quien se consagró campeón, lo sigue en el segundo lugar.

El ranking CONMEBOL Foto: @Libertadores

River, que venía de liderar la tabla, cayó a la tercera posición y Boca, que tenía ese lugar, cayó cuarto. Peñarol, Mineiro, San Pablo y Nacional siguen en la tabla.

Racing, que tuvo un buen año ganando la Recopa continental y llegando a la semifinal de la Copa Libertadores, se metió 9° y Liga de Quito cerró el top 10.

Muy por debajo, en la posición 18°, aparece el flamante campeón del fútbol argentino, Estudiantes. En la 21° Lanús, tres puestos por debajo Independiente y por último Vélez, en el lugar 26°, cerrando la presencia de los equipos argentinos.

¿Cómo se calcula el Ranking de Clubes de Conmebol?

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

El Ranking de Clubes Conmebol se utiliza en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como también para la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Los tres componentes principales que se utilizan para calcular la clasificación son:

Performance de los últimos 10 años: Puntos obtenidos en la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana en la última década. Este tiene el mayor peso y premia el rendimiento reciente (los puntos valen menos cuanto más antiguo es el torneo).

Coeficiente histórico: Puntos acumulados en la Libertadores y Sudamericana desde el inicio de cada copa hasta hace 11 años, premiando la trayectoria.

Campeón local (bonus): Puntos fijos (usualmente 50) otorgados al clasificado como campeón de su liga nacional.

Boca tendrá que aprovechar esta oportunidad luego de dos años sin jugar el torneo internacional más importante del continente para sumar puntos y pasar a River en el ranking.

Por su parte, el conjunto millonario jugará la Copa Sudamericana por primera vez en 11 años, siendo la edición 2015, en la que perdió en semifinales contra Huracán, la última vez que participó.

Estudiantes y Lanús, campeones del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana respectivamente, fueron los últimos dos argentinos en sellar su boleto al certamen continental más prestigioso.