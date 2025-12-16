Ranking de Conmebol: la mala noticia que recibieron Boca y River de cara a la temporada 2026

La entidad deportiva mostró su listado de equipos de cara al próximo año, con dos retrocesos por parte del Millonario y el Xeneize.

Boca Juniors-River Plate. Foto: REUTERS

Conmebol publicó su nuevo ranking de equipos, que estará vigente para la temporada 2026. Este listado, además, será utilizado para formar los bombos de los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con malas noticias para los equipos argentinos.

La actualización lanzada por la entidad muestra retrocesos de los dos equipos mejor ubicados de Argentina: River y Boca. Por el lado del Millonario, dejó el primer lugar, mientras que el Xeneize descendió un puesto.

Boca; River; Superclásico. Foto: NA

Las malas noticias para River y Boca en el ranking de CONMEBOL

En detalle, River pasó de ocupar la cima de la clasificación al tercer puesto, dejando a Palmeiras como líder y Flamengo como escolta luego de la final disputada entre ambos que terminó con la victoria del “Mengao”.

Por su parte, la ausencia de Boca en la pasada edición del certamen más importante del continente generó que caiga una posición más y quede ubicado en el cuarto lugar. Aun así, los dos elencos argentinos serán cabeza de serie en las distintas competencias internacionales.

El ranking CONMEBOL Foto: @Libertadores

No obstante, Racing recibió una gran noticia y es que pasó a integrar el prestigioso top 10 de la lista. La Academia pasó de ocupar el duodécimo puesto al noveno tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, y salir campeón de la Sudamericana 2024.

En tanto, Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura, se ubicó 18°, mientras que Lanús, ganador de la Sudamericana, alcanzó la 21° ubicación y Vélez se situó en la 26°, tras jugar los cuartos de final de Copa Libertadores.

De esta manera, son seis los representantes argentinos que se encuentran dentro de los 30 primeros puestos del ranking publicado por el ente regulador del fútbol sudamericano. En tanto, son doce los equipos brasileños que se encuentran dentro de dicha nómina, mostrando una clara superioridad.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

Cabe recordar que aquellos equipos que disputen la Copa Libertadores 2026 (Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Lanús y Estudiantes de La Plata) podrán sumar puntos para jugar el Mundial de Clubes 2029.

¿Cómo se calcula el Ranking de Clubes de Conmebol?

El Ranking de Clubes Conmebol se utiliza en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como también para la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Los tres componentes principales que se utilizan para calcular la clasificación son: