Video: Lionel Messi participó del “ritual de la luz” y hasta se animó a rezar en hindú durante su visita a la India

Acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, el astro argentino fue protagonista de la práctica del aarti en su visita a Vantara, el centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre en Jamnagar.

Lionel Messi en la India. Foto: Instagram @vantara

Durante su maratónica visita a la India, ​​Lionel Messi participó en rituales tradicionales, incluyendo la práctica del aarti en su visita a Vantara, el centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre en Jamnagar.

Recibido por Anant Ambani y su esposa Radhika Merchant, Messi protagonizó el ritual hindú de luz y devoción y hasta se animó a decir “Jai Mata Di”, mantra popular que significa “Salve a la Diosa Madre”.

Lionel Messi en la India. Foto: Instagram @vantara

El astro argentino estuvo acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Un video compartido por Vantara y viralizado en redes sociales muestra al capitán de la Selección Argentina realizando el aarti dentro de un templo.

En el clip, se escucha a Messi decir “Jai Mata Di”, a lo que luego se suman los presentes, entre ellos el multimillonario Anant Ambani y su esposa Radhika Merchant.

Lionel Messi en la India. Video: @instantbollywood

Vantara publicó un texto de agradecimiento junto al video, en donde explicaron que Messi, Suárez y De Paul “experimentaron tradiciones y rituales indios arraigados en nuestra cultura espiritual y pasaron tiempo con los salvajes residentes”, haciendo alusión a los animales que alberga el complejo.

“Presenciando historias de rescate, curación y cuidado, se sintieron profundamente conmovidos por cómo la compasión por los animales se teje en la vida cotidiana aquí. Un hermoso momento donde selva, espiritualidad, y conservación se unieron, uno que se quedará con nosotros para siempre”, añade el texto.

Lionel Messi en la India. Video: @instantbollywood

Bautizan un cachorro de león con el nombre Lionel

En un gesto simbólico, Anant Ambani y Radhika Merchant bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor a Messi.

Según la agencia de noticias ANI, desde Vantara afirmaron que durante su visita, “Messi aprendió sobre sus caminos de resiliencia”.

“En un gesto sincero, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron juntos a un cachorro de león ‘Lionel’, un nombre que ahora representa esperanza y continuidad, en honor a la leyenda del fútbol”, añadieron.

Lionel Messi en la India. Foto: Instagram @vantara

La gira de Messi y compañía por la India comenzó en Calcuta, donde el evento se vio empañado por una sorprendente invasión al campo de juego donde el astro argentino hizo su presentación.

Posteriormente, la “Pulga” visitó Hyderabad, Bombay y Delhi, atrayendo a una marea de gente proveniente de distintas partes del país.