Lionel Messi recordó el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: “Tres años de las tres estrellas”

La Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022.

A seis meses de la próxima Copa del Mundo, Lionel Messi compartió este jueves una historia de Instagram por los tres años del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la “Albiceleste”, quien tuvo una inolvidable actuación en el último Mundial, compartió la publicación de aquel memorable 18 de diciembre de 2022, la cual es la más likeada en la historia de Instagram.

La publicación de Lionel Messi a tres años del Mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram @leomessi.

En el posteo se puede apreciar al astro rosarino levantando la Copa del Mundo tras la victoria de Argentina por penales ante Francia, en estadio Lusail. “3 años de las 3 estrellas”, escribió “Leo”.

Messi tuvo una histórica actuación en Qatar 2022, donde se despachó con 7 goles en igual cantidad de partidos, incluidos los dos de la final, que se definió por penales luego de empatar 3 a 3 en los 120 minutos.

Lionel Messi convirtió 7 goles en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Reuters.

La de 2022 fue la quinta participación de Messi en un Mundial. Previamente, había alcanzado los cuartos de final en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, la final en Brasil 2014 y los octavos de final en Rusia 2018.

Otros de los jugadores que recordaron aquella memorable fecha fueron el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, y el delantero Ángel Di María.

La atajada de Emiliano "Dibu" Martínez a Randal Kolo Muani. Foto: Instagram @emi_martinez26.

Martínez, entre otras imágenes, compartió una foto de la vital atajada a Randal Kolo Muani en el último minuto para forzar los penales, mientras que Di María reposteó el spot que compartió la “Albiceleste”.

Por su parte, Paredes publió una imagen tocando la copa en la premiación y Mac Allister un video suyo reproduciendo la jugada del 2 a 0, en la que asistió a Di María tras un contraataque perfecto.

