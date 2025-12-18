Lionel Messi visitó el centro de rescate y conservación de fauna silvestre Vantara, en India: las imágenes

El futbolista de la Selección Argentina fue recibido por Anant Ambani, su fundador, e interactuó con distintos animales.

Lionel Messi en el santuario de animales Vantara, en India. Foto: via REUTERS

Lionel Messi viajó a India y realizó diversas actividades en los últimos días. Una de las más destacadas estuvo en la visita al centro de rescate y conservación de fauna silvestre llamado Vantara, donde fue recibido por Anant Ambani, su fundador.

Acompañado por Luis Suárez y Rodrigo de Paul, el capitán de la Selección Argentina participó de una ceremonia tradicional, además de visitar algunos de los animales que se encontraban allí.

Messi compartió un momento con Maniklal, una cría de elefante que fue rescatada de trabajos para la industria maderera.

Anant Ambani y Radhika Ambani decidieron bautizar a un cachorro de león bajo el nombre de “Lionel”, en un momento emotivo con la presencia del jugador del Inter Miami.

Messi participó de ceremonias en las que brindó oraciones por la paz y la unión mundial, con rituales llevados adelante como Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek.

Dentro de Vantara, Messi visitó también el Big Cat Care Centre e interactuó con felinos como leones, leopardos y tigres.

Las reacciones del futbolista ante la aparición de los animales se hicieron virales, ya que se sorprendió por la cercanía de estos felinos.

“Lo que hace Vantara es verdaderamente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la manera en que son rescatados y protegidos. Es realmente impresionante. La pasamos muy bien, nos sentimos completamente cómodos durante toda la visita, y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a seguir inspirando y apoyando este trabajo tan significativo”, expresó el rosarino al finalizar las actividades.

Y reflexionó sobre su visita a India: “¡Namasté, India! ¡Qué visitas tan increíbles a Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta! Gracias por la cálida bienvenida, la generosa hospitalidad y todo el cariño que me mostraron durante mi viaje. Espero que el fútbol tenga un futuro brillante en la India”.