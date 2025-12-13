Visita de Lionel Messi a la India: el antecedente de su viaje que terminó en caos e incidentes

El capitán de la Selección Argentina tuvo un frustrado paso por Calcuta debido a que se desmadró la seguridad y hubo invasión de la cancha cuando él estaba allí. Pero, ¿cuántas veces fue a la India y cuál fue el país que más visitó en su carrera?

Lionel Messi en India, junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Foto: REUTERS

La visita de Lionel Messi a Calcuta, India probablemente no salió como estaba planificada. El astro argentino debió abandonar el estadio Salt Lake Stadium minutos después de aparecer en el terreno de juego, producto de la invasión de personas que saltaron al césped a raíz de la muy mala organización que tuvo el evento.

Incluso, tal fue la decepción de la situación que la policía de la India confirmó este sábado que detuvo al organizador principal del evento y se le exigió por escrito su compromiso para devolver el dinero de las entradas de los miles de fanáticos que se acercaron hasta el estadio y se vieron frustrados ante tamaña decepción de no poder ver a su ídolo.

Multitudinario recibimiento a Lionel Messi en India. Video: REUTERS.

Ante esto, surge la duda sobre cuántas veces Lionel Messi pisó suelo indio, es decir, cuántas veces visitó este país, así como también saber cuáles fueron los países que más veces visitó el capitán de la Selección Argentina.

¿Cuántas veces visitó Lionel Messi la India?

El viaje de diciembre 2025 (pese a que resultó una frustración total) es la segunda vez que Messi estuvo en la India.

Lionel Messi en India. Foto: REUTERS

Hay que destacar el fanatismo de los hinchas de este país por el delantero del Inter Miami, al punto tal que se inauguró hace unas horas una estatua gigante de él con la Copa del Mundo en la ciudad de Calcuta.

La otra vez que Lionel Messi estuvo en este país fue en el año 2011, cuando la Selección Argentina jugó un partido amistoso contra Venezuela en el mismo Estadio Salt Lake de Calcuta.

En esa oportunidad, Argentina ganó el partido por 1 a 0 con gol de cabeza de Nicolás Otamendi, tras un córner ejecutado justamente por el 10. Y la otra particularidad del encuentro es que marcó el debut de Alejandro Sabella como DT nacional.

El gol de Otamendi contra Venezuela en el amistoso del 2011 disputado en Calcuta. Video: X/@lacentrald_sf

Esta segunda vez de Messi en Calcuta no salió como se esperaba y debió ser interrumpida a los 22 minutos de empezado el evento debido al lanzamiento de objetos y la invasión del perímetro de seguridad.

La jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, evidenció su frustración por lo sucedido a través de un comunicado: “Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium”.

Caos en India tras la visita de Lionel Messi. Foto: REUTERS

Los países más visitados por Lionel Messi durante su carrera

Por supuesto que la respuesta obvia sobre qué país más veces visitó Messi a lo largo de su vida puede ser entre Argentina y España, debido a que él nació y se crio en Rosario, pero de muy joven emigró a España, y vivió casi toda su carrera deportiva en aquel país europeo.

También se le puede sumar a estas dos naciones a Estados Unidos, dado que Messi desde vive actualmente en Miami. Por ende, es el país que también visitó en gran cantidad de oportunidades.

Sin embargo, saliendo de las respuestas obvias, también en esta lista hay que sumar a Brasil y a Uruguay como dos de los países que probablemente más haya visitado Messi en su calidad de jugador de la Selección Argentina, generalmente en el marco de las Eliminatorias sudamericanas y torneos de la Copa América.

Brasil ha sido de los países que más veces pisó Messi a lo largo de su carrera profesional.

Y si bien no existe un registro público exacto acerca del número total de visitas personales (entre vacaciones y eventos) de Messi a los diferentes países, la cantidad de viajes a Brasil y Uruguay es altísima, seguidas de los viajes a Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Otro dato a tener en cuenta es que -jugando a nivel profesional- Messi ha visitado 51 países a lo largo de su carrera, aunque la mayoría de ellos solo lo hizo en una oportunidad, principalmente para algún amistoso o por un partido de la Champions League.