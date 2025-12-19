Días y horarios de la Recopa Sudamericana: cuándo se juega la final entre Lanús y Flamengo

Los campeones continentales se cruzarán en un esperado duelo, que definirá a un nuevo líder del fútbol de Sudamérica.

Trofeo de Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: NA.

Lanús no solo ganó la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro, ya que el título le habilitó disputar la Copa Libertadores 2025 desde la fase de grupos, además de otro importante certamen. Se trata de la Recopa Sudamericana, donde enfrentará a Flamengo, en una final que ya tiene fechas y sedes confirmadas.

El Granate enfrenta al conjunto brasileño, que ganó la Copa Libertadores ante el Palmeiras. Como ocurre habitualmente, la esperada final entre los campeones continentales se dará en el mes de febrero.

Lanús campeón Foto: Reuters

Cuándo se juega la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

En detalle, Conmebol informó que los dos partidos que definirán al campeón se jugarán los jueves 19 y 26 de febrero. El primer encuentro será en Buenos Aires, mientras que la definición llegará en Río de Janeiro. Ambos iniciarán desde las 21:30, hora argentina.

Disputada desde 1989, con Racing como último campeón al imponerse por un global de 4-0 al Botafogo brasileño, Lanús jugará una serie a ida y vuelta con Flamengo, buscando levantar su cuarto título internacional, en la que será su segunda participación en la Recopa.

La ida será en el estadio Néstor Díaz Pérez, también conocido como La Fortaleza, mientras que la vuelta tendrá lugar en el mítico estadio Maracaná.

Racing vs. Flamengo en el estadio Presidente Perón, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Lanús jugará la Recopa por segunda vez en su historia, habiendo sido subcampeón del Atlético Mineiro en la edición de 2014, con una derrota en el global por 5-3, luego de perder por 1-0 en la ida, como local, y 4-3 en la vuelta, en un partido que se definió en el alargue.

El camino de Lanús y Flamengo hasta la Recopa Sudamericana

Lanús

Fase de grupos : 1° ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello.

8vos de final : Central Córdoba.

4tos de final : Fluminense.

Semis : Universidad de Chile.

Final: Atlético Mineiro.

Flamengo