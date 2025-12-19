River se renueva: la situación de los posibles refuerzos que busca Marcelo Gallardo para 2026

El Millonario busca reforzarse para afrontar la temporada que viene, en la que tendrá como objetivo principal cambiarle la cara al equipo del año pasado. Marcelo Gallardo busca siete refuerzos clave. En qué está cada uno.

River Plate

River Plate comenzará la pretemporada el sábado 20 de diciembre con un plantel diezmado a causa de las ausencias y de que se confirmó un solo refuerzo, Fausto Vera. El equipo de Núñez se prepara para afrontar un 2026 que haga olvidar rápidamente lo que pasó el año anterior. Para eso, Gallardo planea una reconstrucción del equipo que incluye muchas bajas y algunos refuerzos en puntos claves.

El mercado de pases millonario estará orientado a reforzar las debilidades que afectaron el desempeño del equipo durante la temporada pasada. Además, las salidas de Miguel Borja, “Nacho” Fernández, “Pity” Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez y Federico Gattoni dejan huecos en el plantel que tendrán que ser enmendados de alguna manera.

Para eso, el Millonario analiza la incorporación de siete jugadores. A continuación, el estado de la negociación para cada uno.

Uno por uno, los posibles refuerzos de River Plate y su situación

Fausto Vera

La flamante adquisición del Millonario Foto: @RiverPlate

El jugador nacido en Argentinos Juniors y con presente en Atlético Mineiro es el primer refuerzo confirmado con el que contará Marcelo Gallardo. El jugador ya firmó su contrato. Viene a reforzar la mitad de la cancha, que tantos dolores de cabeza causó al entrenador riverplatense.

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni en Benfica. Foto: El Gráfico.

La situación respecto del futbolista del Benfica es complicada. El equipo portugués rechazó una oferta realizada por River y no tiene interés en cederlo. De todos modos, el Millonario busca seguir negociando.

Santiago Ascacibar

Santiago Ascacibar Foto: Instagram @santiascacibar97

El hombre que protagoniza la novela que se repite verano a verano entre River y Boca. El volante del campeón tuvo un muy buen año en Estudiantes y Verón aseguró que, si bien intentarán retenerlo, “no podemos hacer locuras, no nos da”, en alusión al desembolso económico que podría seducir al mediocampista y devenir en una salida del Pincharrata. River prepara una oferta de entre seis y siete millones de dólares por un porcentaje del jugador.

Tadeo Allende

Inter Miami se refuerza pensando en la próxima temporada. Foto: @InterMiamiCF.

El jugador que comparte equipo con Messi tuvo un gran 2025 en el Inter Miami. Sin embargo, su vínculo con “Las Garzas” se vence a fin de año y debe volver al Celta de Vigo, donde no será tenido en cuenta. El club español busca otra cesión, pero con destino europeo. River analiza presentar una oferta a préstamo con opción de compra que, en caso de no encontrar nada que cumpla con las expectativas del Celta de Vigo, podría concretarse.

Santino Andino

Godoy Cruz Foto: X @ClubGodoyCruz

El extremo de Godoy Cruz tuvo un gran 2025, aunque no alcanzó para salvar al Tomba del descenso. Disputó también el Mundial sub 20 para Argentina, en el que el equipo de Diego Placente perdió la final contra Marruecos. Todavía no hubo contacto entre los dos clubes, pero River analiza una posible incorporación.

Claudio Echeverri

Echeverri debutó con una derrota Foto: REUTERS

El nacido en River quiere volver al club que lo formó. Recientemente, rescindió su préstamo en el Bayer Leverkusen, pero su pase es del Manchester City. El representante del jugador afirmó que, si bien el joven “quiere volver”, su futuro será en Europa. También es pretendido por el Girona, que es parte del City Group.

Aníbal Moreno

Anibal Moreno Foto: REUTERS

El mediocampista juega actualmente en Palmeiras, el subcampeón de la Copa Libertadores. Es un deseo de Marcelo Gallardo desde hace varios mercados de pases, pero nunca llegó a concretarse. Esta vez, lo que podría dar vuelta el tablero, es que el jugador bajó en la consideración del club paulista. En River creen que pueden bajar su cotización negociando por una parte del pase.