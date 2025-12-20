El ranking de The Guardian definió a los mejores futbolistas del 2025: la posición de Messi y el resto de argentinos

Además del capitán argentino, otros futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni se metieron entre los 100 más destacados. Los nombres de los elegidos.

Ranking The Guardian, ¿qué lugar ocupa Lionel Messi en este 2025? Foto: REUTERS

Cada cierre de temporada trae aparejado el análisis de los rendimientos de los futbolistas a lo largo del año. Un ejemplo es el ranking del diario británico The Guardian, que elige a los 100 más destacados de este deporte por lo realizado en los últimos 12 meses.

Lionel Messi una vez más forma parte de este ranking, demostrando que su vigencia está intacta a pesar del paso del tiempo. Inclusive, el capitán de la Selección Argentina supo posicionarse dentro de los puestos más destacados del 2025 a nivel mundial.

Este ranking se ha convertido en una referencia obligada para entender el rendimiento de los futbolistas y analizar su presente.

Lionel Messi, protagonista de la MLS. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Las posiciones surgen a partir de la votación de un jurado de elite compuesto por 216 especialistas, entre los que están periodistas, entrenadores y exjugadores.

El ranking de los 10 futbolistas más destacados en el 2025, según The Guardian

En la edición 2025, se reflejó un cambio de mando en la cima de la lista, justo con una reconfiguración de los nombres históricos.

Por supuesto, hay una fuerte presencia de las ligas europeas y también la consolidación de nuevas estrellas y el ranking priorizó el impacto real de los deportistas dentro del campo de juego por encima de la trayectoria o el peso del nombre. Por supuesto, figuras jóvenes ganaron protagonismo y varios consagrados permanecen en el ranking, aunque cediendo terreno. A continuación, el top 10 de los jugadores más destacados del 2025 según The Guardian:

Ousmane Dembélé (PSG) Lamine Yamal (Barcelona) Vitinha (PSG) Kylian Mbappé (Real Madrid) Harry Kane (Bayern Múnich) Erling Haaland (Manchester City) Achraf Hakimi (PSG) Raphinha (Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool) Pedri (Barcelona)

Lamentablemente, Messi no figura en el top 10, tampoco entre los 20 ó 25 jugadores más destacados. El capitán argentino y campeón del mundo acabó en el puesto 34°, una posición que llamó la atención por la importancia de La Pulga a nivel mundial y su actual vigencia.

Lo cierto es que la explicación de los jueces se basó en que Messi ya no está en el centro de la escena europea, sino en la MLS de los Estados Unidos, lo que le da menos prestigio, pese a estar en un altísimo nivel.

Es que Messi cerró el año con 43 goles y 26 asistencias, números rutilantes a pensar de no estar en Europa. Eso sí, fue el jugador mejor rankeado de los que no están en Europa.

Quien lideró el ranking fue el francés Ousmane Dembélé, que supo tener una temporada consagratoria con su equipo -el PSG- y que además ganó el Balón de Oro.

Ousmane Dembélé tuvo un año consagratorio en 2025. Foto: REUTERS

En segundo lugar, surge Lamine Yamal, la joven joya del Barcelona y de España, y un poco más retrasado el portugués Vitinha, también del PSG.

El ranking del top 10 lo completan nombres de peso como Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah y Pedri, algo que demuestra que se combinan valores jóvenes con talentos ya consagrados.

Los argentinos que están en el ranking de The Guardian

Además de Messi, hay otros futbolistas argentinos que volvieron a decir presente en este prestigioso ranking. Por ejemplo, el delantero del Inter y la Selección Argentina, Lautaro Martínez, que se ubicó en el puesto 20°. Un poco más atrás aparece el delantero del Atlético Madrid y el 9 del combinado nacional, Julián Álvarez, en el puesto 25°.

Lautaro Martínez, el argentino más destacado del ranking de The Guardian 2025.

El listado albiceleste se completa con Alexis Mac Allister (35°) y Enzo Fernández (47°), ambos con un presente firme en la Premier League. Finalmente, el “Dibu” Emiliano Martínez se ubicó en la colocación 78°. La gran sorpresa fue la de Nico Paz que con apenas 21 años se metió en el ranking y ocupó el puesto 86°.