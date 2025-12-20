Gallardo apuesta por los pibes: los 9 juveniles que subirán a la primera de River en 2026

Marcelo Gallardo inicia una renovación profunda en River tras un año difícil. Con diez juveniles que se suman a la Primera y refuerzos en camino, el entrenador se juega por la sangre nueva para recuperar el equipo de cara a 2026.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. Foto: Reuters

Marcelo Gallardo se prepara para afrontar un 2026 que sirva para olvidar rápidamente lo que fue esta temporada para River. El equipo del Muñeco no consiguió los resultados esperados en ningún frente, ni siquiera logró la clasificación a la Copa Libertadores, y el funcionamiento dentro de la cancha decepcionó a los hinchas, que hicieron sentir su enojo con los jugadores.

Una de las principales críticas que realizaban los fanáticos millonarios tenía que ver con la edad de los jugadores en el plantel. El entrenador parece haberse hecho eco de los planteos y decidió promover a diez juveniles para que entrenen, jueguen y se fogueen al calor de la primera división de uno de los clubes más importantes del país.

River Plate Foto: NA

River comenzará la pretemporada el sábado 20 de diciembre. Si bien faltan llegar varios refuerzos, ya que el único confirmado hasta ahora es Fausto Vera, el mediocampista que debutó con la camiseta de Argentinos Júniors y tiene 25 años, seguramente arriben más hombres al Millonario, que se desprenderá de por lo menos 6 futbolistas de cara al año que viene.

Uno por uno, todos los juveniles que subirán a Primera

Lisandro Bajú

Bajú tiene 20 años, juega de lateral izquierdo y es un habitual titular en la reserva que dirige Escudero. Considerando la salida de Milton Casco y que Acuña no tiene un reemplazante en la actualidad, el ascenso del juvenil tiene que ver con la necesidad de reforzar ese sector de la cancha. Anteriormente, fue convocado a un partido contra Sarmiento, pero no debutó.

Facundo González

Facundo González es un defensor central cuyas mayores virtudes se dan en los equipos ofensivos. En posesión de pelota, suele intentar progresar con pases hacia adelante. En fase defensiva es un defensor agresivo en los anticipos y en los duelos terrestres y aéreos. Tiene 19 años y fue parte del banco de suplentes de la primera en dos oportunidades.

Agustín Obregón

El primer jugador de la lista que ya sumó minutos con la banda roja. Obregón se desempeña tanto de volante como de lateral. En el último partido de la fase regular del Torneo Clausura, ingresó por la lesión de Fabricio Bustos.

Joaquín Freitas

Otro jugador que también debutó en el encuentro contra Vélez. Es una de las figuras de la cantera riverplatense. A los 28 minutos del segundo tiempo ingresó por Maxi Salas para acompañar en la delantera millonaria e intentar quebrar el empate en la cancha del Fortín. En la reserva tuvo 9 goles en 33 partidos.

Agustín De La Cuesta

El volante central ya hizo su debut con la casaca blanca y roja. Fue titular en la derrota por 2 a 0 contra Atlético Tucumán. Después de eso formó parte del banco de suplentes y no volvió a sumar minutos.

Juan Cruz Meza

El joven de 17 años llamó la atención por su calidad en los pocos partidos que jugó en la primera división. Debutó en el partido contra Platense, que dio inicio al Torneo Clausura. Luego fue titular contra Instituto y Lanús, pero sorpresivamente dejó de ser una variante para Marcelo Gallardo y quedó relegado. Es el hermano de Maxi Meza.

Bautista Dadín

El 9 goleador de las inferiores millonarias. Debutó en la primera el 17 de agosto contra Godoy Cruz y sumó minutos contra San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Rosario Central. En sus 115 minutos jugados consiguió conectar una asistencia.

Cristián Jaime

Una de las apariciones que más ha llamado la atención desde que Franco Mastantuono dejó el equipo para sumarse al Real Madrid. El extremo por izquierda demostró mucha habilidad y un carácter gambeteador, aunque le faltó cerrar bien las jugadas que consiguió armar en un River con pocas ideas. El día posterior a su debut, firmó su primer contrato profesional con una cláusula de 100 millones de euros.

Thiago Acosta

El volante debutó también en la derrota contra Atlético Tucumán. Sumó minutos contra Vélez, Racing y Sarmiento. Juega de enganche o como volante con llegada al área.