La Selección Argentina, de Qatar a Norteamérica: los campeones confirmados, en duda y descartados para el Mundial 2026

La Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá verá algunas caras conocidas en la Albiceleste, así como también muchas ausencias.

La Selección Argentina. Foto: NA

Como sucede en cada Mundial, los planteles se van renovando y futbolistas que parecían imprescindibles hace aproximadamente cuatro años, en la actualidad no lo son. Incluso, algunos ni siquiera son convocados.

Teniendo en cuenta que la Selección Argentina se coronó en Qatar, son muchos los jugadores que defenderán la camiseta por segunda -o tercera, cuarta, quinta y ¡hasta sexta!- vez. Con Lionel Messi como representante máximo, las fijas de cara a Estados Unidos, México y Canadá; las dudas con Paulo Dybala como referente; y las ausencias, donde el Papu Gómez ya es una constante.

Paulo Dybala en la Selección argentina.

De este modo, Lionel Scaloni cuenta con una amplia base de jugadores que repetirán su presencia en el próximo Mundial, aunque debe resolver la situación de un grupo que pelea por meterse en la lista y sabe que algunos casos ya son definitivamente parte del pasado.

Los campeones del Mundo que tienen su lugar asegurado en 2026

Si bien Lionel Messi todavía no confirmó oficialmente su presencia, todo el mundo del fútbol da por descontado que jugará su sexto Mundial, a punto de cumplir 39 años. Junto a él, hay varios nombres que ya tienen el pasaje en la mano por su presente en sus clubes, su influencia en el grupo y su recorrido en las Eliminatorias.

Lionel Messi siempre es una fija en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Emiliano Dibu Martínez es el dueño del arco argentino y detrás suyo, como primer suplente, está Gerónimo Rulli. En la defensa, los confirmados son Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández son fijas para el cuerpo técnico, al igual que Julián Álvarez y Lautaro Martínez se ganaron su lugar a fuerza de goles y rendimiento en el ataque.

Las dudas para la lista de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Al contrario de los mencionados, hay campeones que todavía no tienen asegurado su convocatoria para la Copa del Mundo y dependen de la continuidad en sus equipos y la decisión final de Lionel Scaloni.

En la defensa, Juan Foyth perdió terreno por lesiones y falta de continuidad, pero este año volvió a las convocatorias y sumó minutos. Puede ser alternativa. Germán Pezzella la tiene más complicada: una lesión de ligamentos sufrida en agosto complicó seriamente su panorama. El que más chances tiene es Lisandro Martínez, muy valorado por el DT por su versatilidad, aunque una racha de lesiones lo dejó afuera de varias listas. Si logra continuidad en el Manchester United, será una fija.

Lisandro Martínez en la Selección Argentina. Foto: NA

En el mediocampo, el único en esa situación es Exequiel Palacios: siempre está en la consideración del cuerpo técnico y fue parte de casi todas las convocatorias de las últimas Eliminatorias. Su presencia depende de que mantenga la titularidad en el Bayer Leverkusen.

Pasando a la delantera, Ángel Correa y Paulo Dybala están en duda. Al exfutbolista de San Lorenzo no hay que descartarlo, pero la aparición de jóvenes en su puesto y su salida del Atlético de Madrid a Tigres de Monterrey le juegan en contra. Respecto al cordobés, tiene competencia fuerte en su puesto y solo jugó unos minutos en dos partidos de Eliminatorias en septiembre del año pasado. Si logra un semestre con regularidad y alto nivel, puede meterse en la lista.

Los campeones del mundo ausentes en 2026

El paso del tiempo y las lesiones dejaron a varios campeones fuera de la carrera rumbo a 2026. En el caso de Franco Armani y Ángel Di María fueron las decisiones personales: ambos optaron por cerrar su ciclo en la Albiceleste.

Por su parte, Alejandro “Papu” Gómez no volvió a ser convocado desde Qatar 2022 y desde entonces que no es parte del grupo. Otro en una situación similar es Guido Rodríguez, quien no es citado desde septiembre de 2024 y perdió su lugar en la Copa América.