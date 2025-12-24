Cómo festejar la Navidad 2025 con Messi: la hora exacta para poner la final Argentina - Francia y que los festejos coincidan con el brindis

La final histórica ante Francia sigue despertando emoción y orgullo en millones de argentinos. En esta Navidad, muchos futboleros buscan revivir aquel 18 de diciembre de 2022 inolvidable y brindar en el instante exacto en que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo.

¿Cuándo reproducir la final de Qatar para que coincida con el brindis de Navidad?

Somos campeones del mundo en fútbol y eso jamás nadie nos lo podrá quitar. Por eso, y pese a que ya pasaron más de tres años, la euforia y alegría por haber conseguido ese enorme logro perdura, más aún, con la cercanía del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 del año entrante, en donde la Selección Argentina querrá revalidar toda su valía. Como le suele pasar a muchas personas, es muy lindo poder revivir aquella jornada mágica del 18 de diciembre de 2022. A qué hora poner la final con Francia para festejar con Messi levantando la Copa.

Nada más lindo que celebrar la Navidad con los campeones del mundo. Foto: Reuters.

La manera de festejar Navidad reviviendo la final de Qatar

Si lo que se desea es brindar en el momento exacto en que Gonzalo Montiel marcó el último penal para la Selección Argentina y se desató la euforia y alegría descontrolada, hay una forma muy sencilla de hacerlo.

La clave está en reproducir la final en un horario determinado para que, al llegar la medianoche, coincida con el instante exacto en que Argentina se consagra campeona del mundo. Según los cálculos, si el partido comienza a las 21.35 horas, a las 00 en punto se podrá ver el penal de Gonzalo Montiel que selló el triunfo argentino y desató el festejo eterno.

Así, se podrá disfrutar de una Navidad completa para cualquier futbolero, para brindar en familia mientras se recuerda el hermoso logro de ser campeón del mundo.

Se puede hacer coincidir el brindis con los festejos tras ganar la final de Qatar. Foto: Freepik

Cabe aclarar que el cálculo no contempla el entretiempo ni los minutos de descanso durante el alargue, pero aun así el momento culminante se produce apenas pasada la medianoche. En esos primeros minutos de Navidad, llegan las escenas más celebradas: Messi alzando la copa, la túnica negra otorgada por la organización de Qatar y el festejo compartido con sus compañeros.

De esta manera, la Navidad puede comenzar con un brindis distinto, marcado por la emoción, el orgullo y el recuerdo imborrable de la Selección Argentina campeona del mundo.